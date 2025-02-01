الأحد 2 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تشيلسي.. صفقة من برشلونة

تشيلسي.. صفقة من برشلونة
1 فبراير 2025 11:25

 
لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
مانشستر يونايتد.. «رقم سلبي» بعد 130 عاماً!
توتنهام.. «المصالحة»!


قال تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للسيدات، إنه تعاقد مع لاعبة الوسط الإنجليزية كيرا والش من برشلونة الإسباني، بعقد لمدة أربعة أعوام ونصف العام، إذ ترغب اللاعبة «27 عاماً» في أن تكون بالقرب من عائلتها.
وتعود والش بذلك من جديدة إلى كرة القدم الإنجليزية، بعد عامين ونصف العام من انضمامها إلى برشلونة من مانشستر سيتي في سبتمبر 2022، في صفقة قياسية في كرة القدم النسائية، بلغت قيمتها 400 ألف جنيه إسترليني «495920 دولاراً».
وقالت والش عبر موقع تشيلسي «سأكون صادقة، لم أكن أدرك مدى صعوبة الابتعاد عن عائلتي وأصدقائي عندما سافرت خارج البلاد، لم يكن سراً أنني أردت اللعب بالقرب من أصدقائي وعائلتي، مجرد عودة عائلتي إلى المدرجات، هو شيء أريده منذ فترة طويلة».
وكانت والش ضمن صفوف «السيتي» منذ عام 2014، إذ حققت لقب الدوري مرة واحدة، وكأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات، وفي برشلونة حققت ثمانية ألقاب، منها لقبان في دوري أبطال أوروبا، ولقبان في الدوري الإسباني.
وشاركت لاعبة الوسط في 80 مباراة مع منتخب إنجلترا للسيدات، وفازت ببطولة أوروبا 2022، واحتلت وصافة كأس العالم 2023، وانضمت إلى تشيلسي الذي يتصدر الدوري بفارق سبع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، وسيخوض مباراته التالية أمام أستون فيلا يوم الأحد المقبل.
ويأتي ضم والش بعد أيام قليلة من صفقة تشيلسي التي جعلت نعومي جيرما أول لاعبة تبلغ قيمتها مليون دولار، بعد تعاقده مع المدافعة الأميركية في صفقة قياسية عالمية ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنها بلغت نحو 900 ألف جنيه إسترليني.

تشيلسي
برشلونة
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
موراتا يختار ناديه الجديد
الرياضة
موراتا يختار ناديه الجديد
اليوم 22:00
رئيس بنما يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
الأخبار العالمية
رئيس بنما يلتقي وزير الخارجية الأميركي بعد مطالبة ترامب بالقناة
اليوم 21:38
«البديل أوزون» ينقذ فرانكفورت من السقوط
الرياضة
«البديل أوزون» ينقذ فرانكفورت من السقوط
اليوم 21:29
مقاتلة للجيش العراقي
الأخبار العالمية
مقتل سبعة إرهابيين في العراق بينهم قيادي
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©