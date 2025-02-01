تشيلسي.. صفقة من برشلونة



لندن (رويترز)



قال تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للسيدات، إنه تعاقد مع لاعبة الوسط الإنجليزية كيرا والش من برشلونة الإسباني، بعقد لمدة أربعة أعوام ونصف العام، إذ ترغب اللاعبة «27 عاماً» في أن تكون بالقرب من عائلتها.

وتعود والش بذلك من جديدة إلى كرة القدم الإنجليزية، بعد عامين ونصف العام من انضمامها إلى برشلونة من مانشستر سيتي في سبتمبر 2022، في صفقة قياسية في كرة القدم النسائية، بلغت قيمتها 400 ألف جنيه إسترليني «495920 دولاراً».

وقالت والش عبر موقع تشيلسي «سأكون صادقة، لم أكن أدرك مدى صعوبة الابتعاد عن عائلتي وأصدقائي عندما سافرت خارج البلاد، لم يكن سراً أنني أردت اللعب بالقرب من أصدقائي وعائلتي، مجرد عودة عائلتي إلى المدرجات، هو شيء أريده منذ فترة طويلة».

وكانت والش ضمن صفوف «السيتي» منذ عام 2014، إذ حققت لقب الدوري مرة واحدة، وكأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات، وفي برشلونة حققت ثمانية ألقاب، منها لقبان في دوري أبطال أوروبا، ولقبان في الدوري الإسباني.

وشاركت لاعبة الوسط في 80 مباراة مع منتخب إنجلترا للسيدات، وفازت ببطولة أوروبا 2022، واحتلت وصافة كأس العالم 2023، وانضمت إلى تشيلسي الذي يتصدر الدوري بفارق سبع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، وسيخوض مباراته التالية أمام أستون فيلا يوم الأحد المقبل.

ويأتي ضم والش بعد أيام قليلة من صفقة تشيلسي التي جعلت نعومي جيرما أول لاعبة تبلغ قيمتها مليون دولار، بعد تعاقده مع المدافعة الأميركية في صفقة قياسية عالمية ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنها بلغت نحو 900 ألف جنيه إسترليني.