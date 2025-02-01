بن رحمة من ليون إلى «الدرجة الثانية»!



ليون (أ ف ب)



أعلن ليون الفرنسي انتقال جناحه ومنتخب الجزائر لكرة القدم سعيد بن رحمة، إلى نيوم متصدر دوري الدرجة الثانية السعودي لكرة القدم، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأوضح ليون، سادس الدوري، أن الإعارة مصحوبة بخيار شراء إلزامي، في حال صعود نيوم إلى دوري المحترفين، مقابل 12 مليون يورو، يمكن أن يضاف إليه ما يصل إلى 3 ملايين يورو مكافآت.

وأضاف «يود أولمبيك ليون أن يشكر سعيد على استثماره وروح الدعابة التي يتمتع بها، ويتمنى له التوفيق في بقية مسيرته المهنية في السعودية».

وانضم بن رحمة «29 عاماً إلى ليون في فبراير الماضي على سبيل الإعارة من وستهام يونايتد الإنجليزي، قبل أن ينضم بشكل نهائي إلى النادي الفرنسي هذا الصيف.

وخاض بن رحمة 37 مباراة مع أولمبيك ليون في جميع المسابقات، مسجلاً 6 أهداف مع 10 تمريرات حاسمة.

وجاء رحيل بن رحمة في اليوم الذي تعاقد فيه النادي مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا في صفقة لمدة عامين ونصف العام، وتحديداً حتى 30 يونيو 2027 خلفاً لبيار ساج «المقال» بدوره من مهامه، والذي كان يشرف على الفريق منذ 30 ديسمبر 2023.