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الرياضة

الدوري السعودي في الصورة.. أنشيلوتي يُثير الغموض حول رودريجو!

الدوري السعودي في الصورة.. أنشيلوتي يُثير الغموض حول رودريجو!
1 فبراير 2025 11:45

معتز الشامي (أبوظبي)
رد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على الأسئلة بشأن المستقبل غير المؤكد لرودريجو مهاجم الفريق، مشيراً إلى أن العديد من اللاعبين يرغبون في الحصول على شرف اللعب مع دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.
وكان رودريجو جوس محل اهتمام من جانب نادي الهلال السعودي هذا الشهر، وتأتي هذه الشائعات في أعقاب تكهنات تشير إلى أن الأهلي السعودي يستعد لتقديم عرض قياسي بقيمة 300 مليون يورو (250 مليون جنيه إسترليني) لزميله في النادي والمنتخب البرازيلي، فينيسيوس جونيور.
وقد أدى عدم حسم أنشيلوتي لتلك الشائعات بالرفض والتوضيح باستمرار اللاعب إلى حالة من الجدل والغضب أيضاً، وفق ما أشارت إليه تقارير صحفية إسبانية، خصوصاً أنه عندما واجه أنشيلوتي هذه الشائعات، جاء الرد بشكل غامض، وقال: «ما أراه، وكذلك ما أسمعه، هو أن هناك الكثير ممن يرغبون في أن يكونوا في مكان رودريجو، كما هو الحال في مكان فينيسيوس، لأن هناك العديد من اللاعبين الذين يريدون اللعب في هذا النادي، في هذا الفريق، بهذا القميص.. كثيرون، كثيرون جداً».
وأضاف: «لا أحب أن أذكر أسماء، ولكن هناك العديد من اللاعبين الذين يريدون القدوم إلى هنا، بعضهم لا يشك أحد فيهم، لأن هذا هو تاريخ وقوة هذا النادي».
ورفض أنشيلوتي تأكيد أن النادي أنهى أعماله في فترة الانتقالات، واستقر في النهاية على تشكيلته الحالية بعد رفض عروض متعددة للتعاقد مع الظهير الأيمن لليفربول ترينت ألكسندر أرنولد، لكن المدرب الإيطالي اعترف قائلاً: «ما أراه هو أن اللاعبين هنا سعداء للغاية، ويريدون البقاء لأطول فترة ممكنة، يريدون الفوز بالألقاب والمساهمة في تحقيق الأهداف».
وأشاد المدرب المخضرم أيضاً باستعداد رودريجو للعب خارج مركزه من أجل مصلحة الفريق، وقال: «إنه لاعب متكامل، ورغم أننا ندرك أنه يفضل اللعب على اليسار، إلا أن شخصاً ما، من أجل مصلحة الفريق، عليه أن يقدم التضحيات، ورودريجو يفعل ذلك دائماً، لقد وضع دائماً مصلحة الفريق في المقام الأول».

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