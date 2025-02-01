دجاجة تبيض ذهباً.. 15 مباراة بـ160 مليون يورو في «أبطال أوروبا»!



معتز الشامي (أبوظبي)



وصل دوري أبطال أوروبا إلى مرحلة خروج المغلوب المؤهلة إلى دور الـ16، بعد مرحلة شهدت صراعاً بين 36 فريقاً، وحققت الأندية دخلاً مضاعفاً من النسخة الجديدة لـ«الشامبيونزليج»، مع ارتفاع العدد من 125 إلى 189 مباراة، ما أدى إلى زيادة أموال الاتحاد الأوروبي، وضمان حصول الأندية على جوائز كبيرة.

يبلغ إجمالي الجوائز 2.47 مليار يورو «2.08 مليار جنيه إسترليني، 2.59 مليار دولار» هذا الموسم، بزيادة 22% عن العام الماضي الذي بلغت فيه قيمة الجوائز 2.03 مليار يورو، بحسب صحيفة «ذا أتلتيك».

ويقسم الاتحاد الأوروبي هذه القيمة إلى 3 أجزاء، حصة متساوية، ومبالغ مرتبطة بالأداء، و«ركيزة القيمة» التي تتشكل عبر مجموعات السوق والمعاملات.

وحصلت الأندية الـ36 على حصة متساوية قدرها 18.6 مليون يورو، مع فرصة للبناء على هذا الرقم خلال الجولات من الأولى إلى الثامنة، وكل فوز يعني الحصول على 2.1 مليون يورو، والتعادل بـ700 ألف يورو.

إلى جانب ذلك، هناك فرصة لكسب المزيد من الأموال عبر مركز كل فريق في رحلة الدوري، وكلما أنهى فريق الموسم في مركز أعلى بعد لعب المباريات الثماني زاد رصيده، وكل مركز في الجدول يساوي 275000 يورو مبدئياً، مع حصول الفائزين في نهاية مرحلة الدوري على 9.9 مليون يورو.



وكل مباراة من مباريات الدوري الـ144 التي تنتهي بالتعادل تشهد إضافة 700 ألف يورو «المبلغ المتبقي من 2.1 مليون يورو بعد حصول كل فريق مشارك في القرعة على 700 ألف يورو» إلى نظام مكافأة الترتيب.

وبالتالي ضمن ليفربول الذي أنهى مرحلة الدوري في الصدارة، حصوله على 9.9 مليون يورو على الأقل مكافأة ترتيب، فضلاً عن فوزه بـ7 مباريات بقيمة 14.7 مليون يورو إضافية.

كما ضمن ليفربول التأهل المباشر إلى دور الستة عشر، وأدى ذلك إلى تأمين دفعتين أخريين، 2 مليون يورو للنادي الذي احتل المركز بين الأول والثامن، و11 مليون يورو للنادي الذي تأهل إلى دور الستة عشر.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية التي يحصل عليها أصحاب المراكز من التاسع إلى السادس 10 ملايين يورو، إضافة إلى مليون يورو أخرى تذهب إلى كل من الأندية الستة عشر التي تتنافس في المباريات الثماني الفاصلة.

وتطرقت صحيفة «ذا أتليتك» إلى ما أطلقت عليه «ركيزة القيمة» التي تجمع بين مجموعة السوق والمعاملات، حيث يتم تشكيل التوزيع للأندية حسب حجم صفقة التلفزيون المحلية والأداء التاريخي في أوروبا، وتقسم ركيزة القيمة إلى قسمين، قسم أوروبي وقسم غير أوروبي.

الجزء الأوروبي، وهو الأكبر بكثير، يجمع ما أسهمت به دولة النادي من حقوق البث ومعامل مدته 5 سنوات في مسابقات الاتحاد الأوروبي.

الجزء غير الأوروبي، والذي يُقدر بنحو 25% من «ركيزة القيمة»، هو أكثر وضوحاً ويرى الأندية مرتبة حسب معامل الاتحاد الأوروبي لمدة 10 سنوات، يجلب الوصول إلى قمة الدوري الأوروبي وغير الأوروبي نحو 45 مليون يورو، وهذه المبالغ محددة بالفعل.

وبشكل عام تحصل الأندية الثمانية التي تصل إلى ربع النهائي على 12.5 مليون يورو أخرى، ويحصل كل فريق يصل إلى نصف النهائي على 15 مليون يورو، فيما يحصل الفريق الذي يبلغ النهائي على 18.5 مليون يورو أخرى.

والغريب أن الفوز بهذه الكأس لا يساوي سوى 6.5 مليون يورو أخرى، وإن كان ذلك مضافاً إليه مكافأة إضافية تتمثل في 4 ملايين يورو للمشاركة في كأس السوبر الأوروبي في الموسم المقبل.

لذا، إذا ما استخدمنا الآلات الحاسبة وجمعنا كل شيء، فإن أي فريق من الدوري المحلي القوي الذي يتمتع بمعامل مماثل، والذي قدم أداءً جيداً أيضاً في مرحلة الدوري، مثل ليفربول، على سبيل المثال، قد يربح مبلغاً في حدود 160 مليون يورو في حال الوصول إلى النهائي والتتويج بلقب البطولة، وكل هذا مقابل لعب 15 مباراة.