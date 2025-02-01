الفردان: منتخب السلة يواجه سوريا في السعودية بـ«تصفيات آسيا»



علي معالي (أبوظبي)



أكد عبداللطيف الفردان، نائب رئيس اتحاد كرة السلة، رئيس لجنة المنتخبات، إقامة مباراة منتخبنا مع سوريا يوم 21 فبراير الجاري في جدة بالسعودية، ضمن «الجولة الثالثة» من تصفيات كأس آسيا، وتعد المواجهة في غاية الأهمية للمنتخب، من أجل التأهل إلى كأس آسيا 2025.

وأشار الفردان إلى أن المنتخب حقق العديد من المكاسب خلال بطولة دبي الدولية، والتي شاركت فيها 10 فرق من مدارس مختلفة، وقال: «قدم المنتخب مباريات متميزة، وأظهر قدراته العالية، في ظل التأهل إلى «المربع الذهبي» على حساب فريق كبير بحجم أهلي طرابلس الليبي، وأكد لاعبو المنتخب قدراتهم العالية، من خلال مباريات رائعة قام خلالها الجهاز الفني، بقيادة الدكتور منير بن الحبيب، وجهازه المعاون سالم عتيق، وجاسم عبدالرضا، بتوزيع الأدوار على كل العناصر، لكي نقدم في النهاية مستوى يليق بالسلة الإماراتية».



وقال الفردان: ما قدمه المنتخب في (دولية دبي) دافع كبير قبل الجولة الختامية من تصفيات آسيا، ومعنويات اللاعبين مرتفعة خاصة بعد التأهل إلى «مربع الذهب» لـ«دولية دبي»، وهو ما يحدث للمرة الأولى، وما أتمناه أن نخرج من البطولة، من دون أي إصابات، حتى تكون صفوف المنتخب مكتملة، قبل مواجهتي سوريا ولبنان 21 و24 فبراير.

وأضاف: «خضنا عدداً جيداً من المباريات في دولية دبي، وهو ما سمح للمدرب بالاستقرار على اللاعبين الذين يخوض بهم تصفيات آسيا، وهناك بعض المباريات دون المستوى في البطولة، ولكنها أمور واردة في اللعبة، ولكن ما قدمه المنتخب في مباريات أخرى، ومنها لقاء أهلي طرابلس، يؤكد أن لدينا مجموعة من اللاعبين قادرين على تحمل المسؤولية».