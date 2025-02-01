سانتوس يرحب بنيمار في «حفل موسيقي» تحت المطر!



سانتوس (أ ب)



رحب الآلاف من مشجعي سانتوس البرازيلي لكرة القدم، بالنجم نيمار، العائد إلى ناديه الذي نشأ فيه، بحفل موسيقي في ملعب الفريق، تحت لافتة إلكترونية مكتوب عليها «الأمير عاد».

ووقع اللاعب على عقد فور وصوله، وذكرت التقارير أنه ممتد حتى نهاية يونيو المقبل.

وملأ ما يقرب من 20 ألف مشجع لفريق سانتوس مدرجات ملعب فيلا بيلميرو تحت المطر خارج ساو باولو للاحتفال بعودة نيمار «32 عاماً».

ووصل نيمار مع إطلاق الألعاب النارية، ليختتم احتفالية استمرت ثلاث ساعات وشملت أيضاً عروضاً غنائية من فنانين محليين.

وقال نيمار في أرض الملعب: «أنا سعيد للغاية، عشنا لحظات عظيمة هنا، ما زال هناك الكثير يمكن أن يأتي».

وعندما هتف المشجعون مطالبين برؤيته يراوغ منافسيه، كما كان يفعل في مسيرته، أجاب: «لن أفتقر للشجاعة للقيام بهذا من جديد».

وقبل ذلك بقليل، رحب نيمار بزملائه الجدد في الفريق ومسؤولي النادي في ملعب تدريب سانتوس.

ووصلت الطائرة الخاصة التي أقلت نيمار لمدينة ساو باولو، قادماً من السعودية، ولكنه طلب الحصول على ساعات للراحة، قبل أن يسافر بطائرة مروحية إلى سانتوس.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن نيمار وقع على عقد مدته خمسة أشهر مع سانتوس، حيث يهدف لاستعادة مستواه قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026.

كانت اللافتات التي تحمل عبارة «الأمير عاد» تباع مقابل 10 ريالات برازيلية «50. 1 دولار» خارج ملعب فيلا بيلميرو الذي يتسع لـ20 ألف متفرج، والذي يقع عند أطراف مدينة ساو باولو الكبرى.

كانت هناك رسومات جرافيتي مستوحاة من الذكاء الاصطناعي خارج الاستاد تظهر نيمار بشكل أكثر نضجاً، وهو يرتدي تاجاً على رأسه - وهي ميزة كبيرة في مدينة كان فيها بيليه هو «الملك» لعقود، حتى توفي في ديسمبر 2022 عن عمر يناهز 82 عاماً.

ونشر سانتوس مقطع فيديو على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي يظهر نيمار لا يرتدي القميص رقم 11 الذي ارتداه في فترته الأولى مع الفريق في الفترة من 2009 إلى 2011، حيث سيرتدي القميص رقم 10 الخاص ببيليه.

وكان الهلال السعودي فسخ تعاقده مع نيمار بالتراضي الأسبوع الماضي، قبل نهايته بستة أشهر، بعدما لعب سبع مباريات فقط منذ سبتمبر 2023.

وتسببت إصابته بقطع في الرباط الصليبي لغيابه لأكثر من عام حتى أكتوبر الماضي.

وذكر الهلال أن نيمار لم يعد بإمكانه تقديم نفس الأداء الذي كان يقدمه.

وظهر زملاء سابقون لنيمار في فيديو يهنئونه على الانضمام لسانتوس من بينهم لويس سواريز وجيانلويجي بوفون وأندريس إنييستا ورودريجو.