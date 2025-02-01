رباعية لخيول جودلفين في «ميدان العاشر»

محمد حسن (دبي)

واصلت خيول جودلفين سيطرتها على سباق دبي ميلينيوم ستيكس للفئة الثالثة، بعد انتزاع «فيرست كونكويست» لقب السباق، الذي أقيم في الشوط الرئيس لأمسية مضمار ميدان العاشرة.

وقاد «فيرست كونكويست» خيول الفريق الأزرق بإشراف شارلي أبلبي لرباعية خلال الأمسية، فيما حقق فارس الفريق وليام بيوك ثلاثية، وشهدت الأمسية أيضاً ثنائية للمدرب بوبات سيمار، والفارس تاج أوشي.

وجاء فوز «فيرست كونكويست» في الشوط الرئيس لسباق دبي ميلينيوم ستيكس خلال الشوط السادس لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، بعد أداء قوي مسجلاً 2:00:69 دقيقة.

وكانت المهرة «ماونتين بريز» بإشراف أبلبي وقيادة بيوك، قد افتتحت حصيلة جودلفين، بعد اكتساحها للخيول في سباق موج ستيكس للمهرات في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر «شروط»، وسجلت ابنة الفحل «لوب دي فيجا» زمناً قدره 1:23:59 دقيقة.

ونجحت مهرة جودلفين «رومانتيك ستايل» بإشراف أبلبي وقيادة بيوك، في الحفاظ على لقب سباق دبي سبرينت لمسافة 1200 متر «قوائم»، عندما انتزعت لقب السباق الذي أقيم في الشوط الرابع، وسجلت 1:08:71 دقيقة.

وأكمل رباعية جودلفين الجواد «هالاسان» بإشراف أبلبي وقيادة ريتشارد مولن، الذي خطف لقب سباق تحضيري جميرا جينيز لمسافة 1600 متر «شروط»، وسجل 1:36:30 دقيقة.

وكان الجواد «سمارت سيستم» لسيمان بوياروف، بإشراف علي البدواوي وقيادة برناردو بينيرو، قد استهل الأمسية بالفوز بلقب الشوط الأول لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، وسجل 1:24:97 دقيقة.

وحقق «أنديفيتد» لسعيد سهيل، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، فوزاً مبهراً في الشوط الثالث لمسافة 1900 متر المخصص للخيول التي لم تحقق فوزين «تكافؤ»، وتفوق الجواد البطل بفارق 7.1 أطوال عن الوصيف محققاً 1:59:67 دقيقة.

وانتزع «خنجر» لشادويل، بإشراف مصبح المهيري وقيادة جيم كراولي، لقب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، وسجل ابن الفحل «كودياك» 1:24:57 دقيقة.

وأكمل «جنص آند جلوري» لفترياني هاي، الثنائية للمدرب بوبات سيمار والفارس تاج اوشي، عندما حقق فوزاً كاسحاً في الشوط السابع لمسافة 2200 متر، وتفوق بفارق 10.3 طول عن الوصيف مسجلاً زمناً قياسياً جديداً لهذه المسافة بلغ 2:17:11 دقيقة.