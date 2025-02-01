الوصل يخطط لـ«مكسب خاص» أمام النصر السعودي

معتز الشامي (أبوظبي)

يستعد الوصل لمواصلة مشواره الأنجح في تاريخه بدوري أبطال آسيا هذا الموسم، عندما يحل ضيفاً على النصر السعودي في استاد «الأول بارك» بمدينة الرياض بعد غدٍ الاثنين، ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي المباراة التي يدخلها «الفهود» من دون ضغوط، بعدما حسم الفريق بطاقة التأهل إلى دور الـ16، وهو نفس الأمر بالنسبة للنصر، الذي حسم التأهل بالفعل إلى الدور المقبل، وبالتالي ستكون المواجهة المرتقبة بين الفريقين بمثابة «تحصيل حاصل» على مستوى النتائج بشكل عام، ولكن ستكون لها خصوصيتها بالنسبة لفريق الوصل، الذي يسعى للحصول على دفعة معنوية تمكنه من مواصلة المشوار في البطولة.

ويرغب الوصل في التقدم للمراكز الأربعة الأولى في ترتيب مجموعة الغرب، حيث يحل حالياً في الترتيب الخامس، برصيد 11 نقطة، ويحتاج الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في الجولتين الأخيرتين من مشوار التصفيات، أمام النصر غداً، ثم أمام الهلال السعودي في ختام مرحلة الدوري على استاد زعبيل، ويعود ذلك لتمييز الرباعي الأول على الترتيب في قرعة دور الـ16، وهرباً من مواجهة أقوى الفرق في المرحلة المقبلة بباقي مشوار البطولة.

ويسعى الوصل لاستغلال التغييرات «التكتيكية»، التي أدخلها ميلوش على تشكيلة الفريق مؤخراً، لاسيما بعد التعاقد مع البرازيلي جواو بيدرو، بالإضافة لاستعادة فابيو ليما لسابق مستواه، بالإضافة للدور المنتظر والمتوقع للاعب خيمنيز.

ويلعب الوصل على وضع بصمته الخاصة أمام النصر في لقاء الاثنين، حيث يؤدي الفريق تدريبه الأخير في الرياض مساء الغد، بعد سفر البعثة صباح اليوم نفسه، ورغم أن المباراة تعد تحصيل حاصل، ولكن حرصت بعض الجماهير الوصلاوية على تأكيد حضورها خلف الفريق عبر حملات مؤازرة ودعم للفريق عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث رفعت جماهير الوصل شعار «الآسيوية» بعدما تراجع الفريق محلياً، وابتعد عن المنافسة على الصدارة في الدوري.