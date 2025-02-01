بوبليك يستعين بـ «جامع الكرات» في «ضربة إرسال»!

باريس (رويترز)



بعد تأخره بنتيجة 6-3 و5-1، وغياب الأمل في الفوز على ألكسندر كوفاسيفيتش في دور الثمانية ببطولة أوكسيتاني المفتوحة للتنس في مونبلييه، طلب المحبط ألكسندر بوبليك المساعدة من أحد جامعي الكرات الذي بدا مرتبكاً.

وأعطى الكازاخستاني بوبليك، الذي يعتبر أحد أكثر اللاعبين إمتاعاً في رياضة التنس، بسبب أسلوبه غير التقليدي، ولجوئه كثيراً للتسديدات البارعة، مضربه إلى الصبي جامع الكرات، وطلب منه إرسال الكرة، ورد المبتسم كوفاسيفيتش الكرة في الشبكة، ليقابل بتصفيق الجمهور.

كما أمتع بوبليك المشجعين بسلسلة ضربات إرسال أرضية، بينها ثلاث متتالية ليحافظ عليه، بينما كان متأخراً 4-1 في المجموعة الأولى.

وقال كوفاسيفيتش في مقابلته بالملعب، بعد الفوز 6-4 و6-2 «لم أكن أتوقع أن ألعب أمام جامع الكرات للحصول على نقطة، لكنك تعرف دائماً أن أمرا مضحكاً سيحدث مع (بوبليك)».

وأضاف: «أعني أني كنت مستعداً لذلك، كما تعرف، هذه ليست هي المرة الأولى التي يتسلى فيها، إنه ليس بالأمر السيئ، إنه ممتع للجماهير أيضاً، ولكن بالنسبة لي ولأي منافس يواجهه بالتأكيد، من المهم أن تظل محافظا على الثبات والتركيز».

ويلعب كوفاسيفيتش مع الروسي أندريه روبليف المصنف الأول في الدور قبل النهائي.