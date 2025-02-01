«ملاح» العطية يتعرض لـ«حادث خطير»



ليل (أ ف ب)



نُقل الملاح الفرنسي ماتيو بوميل الذي أحرز لقب رالي داكار الصحراوي 4 مرات إلى جانب القطري ناصر العطية، إلى المستشفى في رينس، بعد أن صدمته سيارة عن طريق الخطأ، بحسب ما قال النائب العام في رينس.

وكتبت عائلة بوميل في حسابه على موقع إنستجرام «تعرض ماتيو الأربعاء لحادث سير، وهو حالياً في المستشفى، بانتظار أخبار جديدة عن حالته الصحية، نشكركم على دعمكم».

وكان بوميل في رينس لمتابعة انطلاق رالي مونتي كارلو التاريخي، وهو سباق سيارات قديمة، بحسب صحيفة «لو بروفانس» التي كانت أول من كشف عن الحادث.

وبحسب المدعي العام في رينس فرنسوا شنايدر، كان بوميل يحاول مساعدة إحدى السيارات المعطلة من طراز ألفا روميو المتوقفة على مسار الطوارئ على الطريق السريع في رينس.

خلال مساعدته السيارة المتوقفة، «انحرفت» سيارة أخرى إلى مسار الطوارئ وصدمت سيارة ألفا روميو وبوميل الذي «أصيب بجروح خطيرة في ساقيه» جراء الاصطدام بحسب شنايدر.

وبحسب النائب العام، عانت سائقة السيارة من حجب مجال الرؤية بسبب الضباب على الزجاج الأمامي.

بعمر التاسعة والأربعين، أحرز بوميل لقب رالي داكار، إلى جانب العطية أعوام 2015، 2019، 2022 و2023، بيد أنه لم يشارك معه في النسخة الأخيرة.

وكتب العطية في حسابه على إنستجرام «أتمنى لك الشفاء العاجل يا صديقي».