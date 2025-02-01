الأحد 2 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ملاح» العطية يتعرض لـ«حادث خطير»

«ملاح» العطية يتعرض لـ«حادث خطير»
1 فبراير 2025 13:55

 
ليل (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
نيس يهدر نقطتين في «السباق الأوروبي»
«دولي الدراجات» يحظر «أول أكسيد الكربون»!


نُقل الملاح الفرنسي ماتيو بوميل الذي أحرز لقب رالي داكار الصحراوي 4 مرات إلى جانب القطري ناصر العطية، إلى المستشفى في رينس، بعد أن صدمته سيارة عن طريق الخطأ، بحسب ما قال النائب العام في رينس.
وكتبت عائلة بوميل في حسابه على موقع إنستجرام «تعرض ماتيو الأربعاء لحادث سير، وهو حالياً في المستشفى، بانتظار أخبار جديدة عن حالته الصحية، نشكركم على دعمكم».
وكان بوميل في رينس لمتابعة انطلاق رالي مونتي كارلو التاريخي، وهو سباق سيارات قديمة، بحسب صحيفة «لو بروفانس» التي كانت أول من كشف عن الحادث.
وبحسب المدعي العام في رينس فرنسوا شنايدر، كان بوميل يحاول مساعدة إحدى السيارات المعطلة من طراز ألفا روميو المتوقفة على مسار الطوارئ على الطريق السريع في رينس.
خلال مساعدته السيارة المتوقفة، «انحرفت» سيارة أخرى إلى مسار الطوارئ وصدمت سيارة ألفا روميو وبوميل الذي «أصيب بجروح خطيرة في ساقيه» جراء الاصطدام بحسب شنايدر.
وبحسب النائب العام، عانت سائقة السيارة من حجب مجال الرؤية بسبب الضباب على الزجاج الأمامي.
بعمر التاسعة والأربعين، أحرز بوميل لقب رالي داكار، إلى جانب العطية أعوام 2015، 2019، 2022 و2023، بيد أنه لم يشارك معه في النسخة الأخيرة.
وكتب العطية في حسابه على إنستجرام «أتمنى لك الشفاء العاجل يا صديقي».

فرنسا
رالي داكار
قطر
ناصر العطية
مونتي كارلو
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
موراتا يختار ناديه الجديد
الرياضة
موراتا يختار ناديه الجديد
اليوم 22:00
رئيس بنما يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
الأخبار العالمية
رئيس بنما يلتقي وزير الخارجية الأميركي بعد مطالبة ترامب بالقناة
اليوم 21:38
«البديل أوزون» ينقذ فرانكفورت من السقوط
الرياضة
«البديل أوزون» ينقذ فرانكفورت من السقوط
اليوم 21:29
مقاتلة للجيش العراقي
الأخبار العالمية
مقتل سبعة إرهابيين في العراق بينهم قيادي
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©