جويري «بديل» واهي في مارسيليا



مرسيليا (أ ف ب)



انتقل المهاجم الدولي الجزائري أمين جويري من رين الفرنسي إلى مارسيليا الباحث عن عنصر هجومي، بعد رحيل مهاجمه إيلي واهي إلى أينتراخت فرانكفورت الألماني.

بعمر الرابعة والعشرين، خاض جويري الذي نشأ في صفوف ليون أكثر من 200 مباراة في الدوري الفرنسي لكرة القدم مع ليون ونيس ورين، علماً أنه بدأ بحمل ألوان الجزائر في 2023، وخاض معها 12 مباراة دولية سجل فيها 5 أهداف.

ولم يقدم مارسيليا في بيانه معلومات عن مدة العقد، لكنه وصف جويري بالمهاجم «الذي يتمتع بتقنية عالية وجودة مميزة بإنهاء الهجمات».

كما لم يعلن الفريق الجنوبي عن التفاصيل المالية للصفقة، فيما قدرتها بعض وسائل الإعلام بأنها ناهزت 19 مليون يورو «19.7 مليون دولار» إضافة إلى مكافآت.

قال المدرب الإيطالي لمارسيليا روبرتو دي تسيربي، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة «هو لاعب قوي سيساعدنا، لا يزال شاباً وسيكون تعاقداً مهماً».

تابع المدرب السابق لبرايتون الإنجليزي «بمقدوره اللعب رأس حربة، كما فعل في بداية مسيرته، لكن يمكنه شغل كل المراكز الهجومية، وسنبحث عن الحل المثالي».