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الرياضة

«سجوى» نجمة اليوم الثاني في «الشراع الدولية لجمال الخيل العربية»

«سجوى» نجمة اليوم الثاني في «الشراع الدولية لجمال الخيل العربية»
1 فبراير 2025 14:19

أبوظبي (وام)
شهد اليوم الثاني من فعاليات النسخة الرابعة، لبطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية، منافسات قوية ومثيرة خلال أشواط الأفراس والأمهار عمر سنة وسنتين، وسجلت الفرس «ع. ج سجوى» أعلى معدل من النقاط، بلغ 92.10 نقطة.
وتقام البطولة التي تختتم غداً الأحد بنادي أبوظبي للفروسية، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.
حضر البطولة التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي التقى لجنة التحكيم واللجان الفنية الأخرى العاملة في البطولة أمس، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومحمد أحمد الحربي، المدير العام للجمعية، وعدد من الملاك والمربين ومديري المرابط.
وأشاد الدكتور محمد الكويتي، بالبطولة والمنافسات والمنظومة الرقمية في الجمعية، وقال إن جمعية الإمارات للخيول العربية، تمتثل بالكامل لمعايير الأمن السيبراني، حيث تم بناء منظومتها الرقمية وفق أحدث الممارسات والمعايير العالمية، وهي تعتمد على تقنيات حديثة في تقييم بطولات جمال الخيول العربية، بما يضمن دقة التحليل وسلامة البيانات، كما أن بنيتها التحتية الرقمية مصممة لتعزيز الأمان والموثوقية، بما يعكس التزامها بحماية المعلومات وضمان النزاهة في جميع العمليات المرتبطة بالخيول العربية.
وجاء تألق «ع. ج سجوى» لنايلة حايك، صاحبة المعدل الأعلى من النقاط في شوط فئة الأفراس القسم «ب»، وكانت «الأريام روز» لإسطبلات الأريام، وافتتحت الفعاليات، بتصدرها فئة الأفراس عمر 4 سنوات وما فوق القسم «أ»، وأحرزت 92.00 نقطة، فيما أحرزت «ع. ج براكة» لإسطبلات عجمان، المركز الأول في القسم «ج» وحققت 91.90 نقطة.
وأحرز «ع. ج عارم» لعبد الله راشد بن خصيف النعيمي، المركز الأول في فئة الأمهار عمر سنة القسم «أ»، وحقق 91.30 نقطة، وتصدر «ريدان السديم» لمربط السديم، القسم «ب» محققاً 90.60 نقطة، فيما ذهبت صدارة القسم «ج» إلى «ع. ج نايد» لمربط عجمان، وسجل 91.90 نقطة.
واختتمت فعاليات اليوم الثاني، بشوط الأمهار عمر سنتين القسم «ب»، الذي تصدره المهر «عصام السيد» لنايلة حايك، وسجل 91.30 نقطة.

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