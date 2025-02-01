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الرياضة

200 متسابق في «يوم دبي البحري»

200 متسابق في «يوم دبي البحري»
1 فبراير 2025 15:00

 
دبي (الاتحاد)

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يسدل الستار على فعاليات «يوم دبي البحري 2025» الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في شواطئ جميرا ضمن روزنامة سباقات الموسم الرياضي البحري الحالي 2024-2025.
وشهدت فعاليات اليوم الأول مشاركة ما يزيد على 200 متسابق ومتسابقة من محترفي وهواة رياضات قوارب التجديف الحديث وسباقات القوارب الشراعية الحديثة بمختلف أنواعها، إضافة إلى محبي هواية صيد الأسماك بقوارب الكاياك.
وتقدم المشاركين في الحدث أبطالُنا وبطلاتُنا من المنتخبات الوطنية والأندية والأكاديميات والذين يمثلون عدداً من المؤسسات، هي: نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ونادي الحمرية، ونادي زوارق شاطئ دبي، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومونتي للتجديف وشرطة دبي، وجمعت الفعاليات المتنوعة أبناء الجاليات المقيمة.
وتستكمل الأحد منافسات سباق دبي للشراعية الحديثة «الجولة الثانية من بطولة بطل الإمارات»، والتي بدأت البارحة مع المراحل الأولى للفئات (أوبتسمت عام أشبال وبراعم وبنات والكا 4 والكا 6 والكا 7 عام وماسترز).
وكانت فعاليات «يوم دبي البحري 2025» قد انطلقت السبت، مع ثلاث منافسات الأولى سباق دبي لقوارب التجديف الحديث -الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2025- ومسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك -الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2025- وسباق دبي للشراعية الحديثة -الجولة الثانية من بطولة بطل الإمارات 2025- والتي تختتم الأحد.
وأشاد محمد سيف المري، مدير الإدارة الرياضية وشؤون المتسابقين في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتفاعل الكبير الذي وجده الحدث من مختلف شرائح المجتمع، حيث جمعت الفعاليات عدداً كبيراً من المتسابقين من جنسيات عديدة، تقدمهم أبطال الدولة في المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والبحرية والأكاديميات.

الإمارات
دبي
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
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