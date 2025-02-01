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الرياضة

ريال مدريد.. «القياسية 108» أمام «الببغاوات»!

ريال مدريد.. «القياسية 108» أمام «الببغاوات»!
1 فبراير 2025 14:33

 
مراد المصري (أبوظبي)

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يلتقي ريال مدريد مع إسبانيول، الليلة، في «الجولة الـ22»، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، متسلحاً بسجل إيجابي للغاية أمام «الببغاوات»، بعدما حقق الفوز 18 مرة، في آخر 20 مباراة جمعت بينهما في «الليجا».
وبالمجمل، فإن ريال مدريد يملك رقماً قياسياً بـ108 انتصارات في 177 مباراة ضد إسبانيول، ليكون أعلى عدد من الانتصارات لأي فريق أمام منافس بعينه في تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويتطلع ريال مدريد إلى العودة من مدينة برشلونة، بفوز سيكون له دافع كبير، قبل خوض لقاء «الديربي» أمام أتلتيكو مدريد في الجولة المقبلة، وسبق له الفوز على إسبانيول 4-1 في الدور الأول.
وتشكل المباراة عودة فينيسيوس جونيور مرة أخرى إلى الفريق، وذلك بعد انتهاء الإيقاف الذي حرمه من خوض آخر مباراتين، مما يجعلها مناسبة خاصة للغاية للبرازيلي الساعي لاستعادة حاسة التهديف في «الليجا».

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
إسبانيول
أتلتيكو
فينيسيوس
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