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الرياضة

ليتشيا تحرز لقب السيدات في مهرجان سلطان بن زايد للقدرة

ليتشيا تحرز لقب السيدات في مهرجان سلطان بن زايد للقدرة
1 فبراير 2025 16:00

أبوظبي (الاتحاد)
أهدت الفارسة المجرية ليتشيا سوزس، إسطبلات «المغاوير» لقب سباق كأس السيدات للقدرة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم في قرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، بمشاركة 85 فارسة، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، الذي يختتم بعد غدٍ الثلاثاء.
وتمكنت البطلة من تحقيق الفوز الأول لها بالدولة على صهوة الجواد «جولد دي سيرسي»، بزمن قدره 3:35:15 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 27.87 كلم/ ساعة، وحققت المركز الثاني، الفارسة مروة أحمد الرميثي، على صهوة «ال لاماري اسارا» لإسطبلات الوثبة بزمن قدره 3:35:49 ساعة.
وحلت في المركز الثالث الفارسة منال عبدالله البلوشي على صهوة «بوليو تشارلس» لإسطبلات «أم آر أم» وسجلت زمناً قدره 3:36:06 ساعة.
وجاء السباق قوياً وسريعاً، وبدا واضحاً حرص الفارسات على المنافسة بقوة بهدف تحقيق اللقب، وكانت البداية بسرعة معتدلة، واستمر السباق بنفس الوتيرة إلى المرحلة الأخيرة التي شهدت سرعات كبيرة لتتمكن البطلة من تحقيق المركز الأول بكل جدارة واستحقاق.

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قرية بوذيب العالمية للقدرة
مهرجان سلطان بن زايد للقدرة
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