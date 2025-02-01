«صائد» يخطف نجومية سباق شادويل في «جبل علي»



عصام السيد (دبي)



خطفت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة بن كوين، نجومية سباق مضمار جبل علي الثامن في الموسم الحالي الذي حمل اسم «يوم السباقات الأيرلندية»، وتضمن 7 أشواط، خصصت 6 منها للخيول المهجنة الأصيلة، فيما خصص الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة، وبلغ عدد المشاركين 80 خيلاً، وبلغت جوائز السباق 494 ألف درهم.

وحققت خيول سموه «ثنائية»، وجاء الفوز الأول، في فاصل من الإثارة والتشويق، حين تمكن الجواد «صائد»، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة بن كوين من خطف لقب شادويل في الشوط الرئيس عن جدارة، وبفارق عنق عن «داراميثوس» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، وتمكن ابن «ماليبو مون» من قطع 1950 متراً في الشوط الخامس بزمن 1:59:39 دقيقة.

وعقب ختام الشوط، تسلم المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، جائزة الفوز من محمد الأحمد، مدير مضمار جبل علي.

وجاء الفوز الثاني لخيول سموه، عبر الجواد «الرائد» ابن «دباوي» في الشوط السادس على «كأس جلورياس ساترداي للتكافؤ» لمسافة 1600 متر، بمشاركة 15 خيلاً، وبلغت جوائز 76 ألف درهم، وسجل البطل 1:39:17 دقيقة.

وافتتح المهر «أف الأجرأ» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، الفوز في شوط الخيول العربية الأصيلة المبتدئة من توليد الإمارات بسباق «كأس بورشه» على مسافة 1400 متر، وجوائزه 50 ألف درهم، ومسجلاً 1:38:24 دقيقة.

وانتزع «أفريكان كاندي» لمحمد الدبيبة، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة دانيال تودهوب جائزة الشوط الثاني لمسافة 1400 متر المخصص للخيول التي لم يسبق لها الفوز بسباقين NW2، بمشاركة 5 من الخيول المهجنة الأصيلة، وجوائزه 72 ألف درهم، ومسجلاً 1:31:46 دقيقة.

واكتسح «جوراني» لمزرعة ثري شيمنيز، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي 15 من الخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على لقب «جاين أكواين نيوترشن إنترناشونال ستيكس»، وجوائزه 60 ألف درهم، وسجل البطل 1:13:27 دقيقة.

وخطف «رويال كوماندو» لزياد كلداري، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة زافير زياني، نجومية الشوط الرابع لمسافة 1000 متر «ذا كورا، حيث يصنع الأبطال» للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، بمشاركة 13 خيلاً، وجوائزه 80 ألف درهم، وسجل البطل 1:00:00 دقيقة.

وكان حسن الختام الجواد «شيبرتون لودج» لأبوبكر كادورا، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة سلفستر دي سوسا، الذي حصد الشوط السابع الأخير على «كأس آيريش ثوروبريد ماركتنج ستيكس» بمشاركة 10 من الخيول المبتدئة، لمسافة 1600 متر، وجوائزه 60 ألف درهم، ومسجلاً 1:39:13 دقيقة.