مانشستر يونايتد يضم «الشاب الدولي» من أرسنال



لندن (د ب أ)



أكمل مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع الإنجليزي الدولي الشاب أيدين هيفين قادماً من نادي أرسنال. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً وقع على عقد يمتد حتى 2029، مع خيار إضافة عام آخر، وذلك بعدما توصل الفريقان لاتفاق لم يتم الكشف عن تفاصيله المادية.

وشارك هيفين للمرة الأولى مع الفريق الأول لأرسنال في وقت سابق من الموسم، وقال اليونايتد إنه سينضم على الفور إلى الفريق الأول الذي يدربه روبين أموريم. وقال لاعب المنتخب الإنجليزي تحت 19 عاماً: «فخور للغاية بالانضمام لمانشستر يونايتد».

وأضاف: «ممتن لكل شخص ساعدني في جعل هذا الحلم حقيقة».