الدوري السعودي يتخطى «المليار يورو» بـ «صفقات الشتاء»



الرياض (د ب أ)

أسدل الستار على فترة الانتقالات الشتوية في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والذي شهد في ساعاته الأخيرة صفقات عالمية جديدة تنضم إلى الدوري الأقوى عربياً وآسيوياً.

واستعاد الدوري السعودي للمحترفين قيمته المتجاوزة للمليار يورو، بعد الصفقات العالمية التي أبرمتها الأندية خلال شتاء 2025، وارتفعت القيمة السوقية لنادي النصر، بعد تعاقده مع الكولومبي جون دوران، قادماً من أستون فيلا، وهو اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية 40 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في إحصائيات اللاعبين والأندية والقيم السوقية في عالم كرة القدم. وحافظ الهلال على صدارته لقائمة أعلى الأندية السعودية من حيث القيمة السوقية بـ 5. 178 مليون يورو، فيما اقترب النصر من جاره بعدما رفع قيمته السوقية إلى 6. 175 مليون يورو.

وارتفعت القيمة السوقية للنادي الأهلي إلى 170 مليون يورو، بعد التعاقد مع اللاعب جالينو الذي تبلغ قيمته السوقية 27 مليون يورو، بينما جاء الاتحاد رابعاً بقيمة سوقية بلغت قرابة 120 مليون يورو.

يذكر أن الهلال يتصدر ترتيب أندية دوري المحترفين، برصيد 46 نقطة من 18 مباراة بفارق 3 نقاط عن الاتحاد الذي لعب مباراة أقل، إذ سيخوض مساء اليوم مباراته الـ18 في المسابقة بمواجهة ضيفه الخلود، حيث يسعى «العميد» لتحقيق الفوز من أجل مزاحمة «الزعيم» في الصدارة.

وشهد سوق الانتقالات السعودي الشتوي تحركات حثيثة في ساعاته الأخيرة، ضمن جهود الأندية لتدعيم صفوفها، ليصل إجمالي صفقات الشتاء لأكثر من 54 صفقة، وجاءت صفقة الكولومبي جون دوران على رأس صفقات الشتاء في الدوري.

وأعلن النصر عن تعاقده مع المهاجم القادم من أستون فيلا، كما أبرم الهلال صفقة بالتعاقد مع البرازيلي الشاب كايو سيزار، فيما تعاقد الأهلي مع صفقتين أجنبيتين بضم البلجيكي ماتيو دامس، والبرازيلي جالينو، بالإضافة إلى عيد المولد القادم من الأخدود، فيما تعاقد الاتحاد مع لاعب برشلونة الشاب أوناي هرنانديز، كما اشترى عقد لاعبه ماريو ميتاي حتى عام 2028.

في الوقت نفسه، أعلن نادي الشباب عن 4 صفقات خلال «الميركاتو الشتوي»، حيث ضم البرازيلي لياندرينيو، والفنلندي جلين كمارا، والأوكراني جيورجي بوشكان واللاعب هشام آل دبيس.

وضم التعاون صفقة مغربية بالتعاقد مع اللاعب عبدالحميد صابيري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بالإضافة إلى التعاقد مع الكولومبي روجر مارتينز. وأبرم الفتح 6 صفقات في مهمته من أجل البقاء في الدوري، حيث ضم حارس النصر نواف العقيدي، كما تعاقد مع كل من جورج فيرنانديز، ماتيس فارجاس، ماتيوس ماتشادو، زيدو يوسف وحسين قاسم.