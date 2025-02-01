27 فريقاً إلى نهائيات «تحدي المجتمع» في «ألعاب دبي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لـ«ألعاب دبي»، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في إمارة دبي، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، عن تأهل 27 فريقاً للمشاركة في نهائيات فئة «تحدي المجتمع»، ضمن النسخة السادسة من «ألعاب دبي»، وذلك عقب الجولة التأهيلية التي أقيمت اليوم السبت في «داماك هيلز».

وشهدت الجولة منافسات محتدمة شارك فيها أكثر من 290 لاعباً يمثلون 58 فريقاً من مختلف شرائح المجتمع، مما يعكس الإقبال الكبير على البطولة، ويبرز روح التحدي والعمل الجماعي.

وتشارك الفرق الـ27 المتأهلة، بالإضافة إلى فريق «ناس» بطل تحدي المجتمع في النسخة الماضية من الحدث، في منافسات بطولة «ألعاب دبي 2025» التي تقام في دبي فستيفال سيتي من 20 إلى 23 فبراير الجاري.

وأكد مروان بن عيسى، مدير «ألعاب دبي» أن البطولة بحلتها الجديدة تمثل أجندة مرتقبة لعرض المواهب الجماعية، وتعزيز مفهوم التميز الرياضي، مشيراً إلى أن النجاح الذي يحققه هذا الحدث انعكاس لمكانة دبي وجهة مفضلة للحياة والعمل والرياضة وملتقى لكبريات الفعاليات الدولية والرياضية.

وقال إن المشاركة الواسعة من الفرق المجتمعية في الجولة التأهيلية لنسخة هذا العام تعكس أهمية الرياضة كوسيلة للتنافس وتعزيز قيم الترابط الاجتماعي التي تُميّز مجتمع دبي المتنوع، وأصبحت «ألعاب دبي» منصة رياضية عالمية تحتضن مختلف الثقافات والأعمار ما يؤكد التزام مجتمع دبي بتبني نمط حياة صحية في ظل وجود بيئة تحفيزية تعزز روح التحدي مع العمل بروح الفريق الواحد.

ومن المنتظر أن تشهد بطولة «ألعاب دبي»، منافسة بين 246 فريقاً ضمن مختلف الفئات، وتشمل 84 فريقاً في تحدي الحكومة- رجال، و28 فريقاً في تحدي الحكومة- سيدات، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و50 فريقاً ضمن فئة تحدي المدن، بالإضافة إلى 56 فريقاً ضمن فئة تحدي الصغار، ما يعكس مكانة دبي وجهة رياضية نموذجية للجميع.

وتواصل «ألعاب دبي» استقطاب الدعم من مجموعة من الشركاء البارزين من القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز مكانتها واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية العالمية وتأتي البطولة بشراكة رسمية من دي بي ورلد، وشراكة ماسية مع مجموعة «داماك»، وشركة الإمارات العامة للبترول «امارات».

وتعد «ألعاب دبي»، بهويتها الجديدة، منصة مثالية لإلهام الأجيال وتحفيزهم نحو تبني نمط حياة يرسخ التجدد والطموح والمرونة لتجسيد قيم دبي، المدينة النابضة بالحياة.

وتنطلق البطولة في شهر فبراير الجاري من خلال عدد من الفعاليات، فبعد التصفيات التأهيلية لفئة تحدي المجتمع، من المقرر أن يقام تحدي الصغار في 8 فبراير في داماك هيلز، بينما يتم تنظيم البطولة الرئيسية من 20 إلى 23 فبراير في «دبي فستيفال سيتي».