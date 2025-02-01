راشفورد يقترب من أستون فيلا



لندن (أ ف ب)



اقترب ماركوس راشفورد المهاجم الإنجليزي «المبعد» عن فريقه مانشستر يونايتد، من الانتقال إلى أستون فيلا، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية في بريطانيا.

ويحاول أستون فيلا ضم راشفورد بعد بيع مهاجمه الكولومبي جون دوران إلى النصر السعودي بصفقة كبيرة.

وارتبط اسم ابن السابعة والعشرين بميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني، فيما يُعتقد أن ممثليه خاضوا مفاوضات مع توتنهام ووستهام الإنجليزيين في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويسمح الانتقال إلى أستون فيلا لراشفورد بتلميع سمعته، بعد تراجعه الكبير في آخر سنتين.

وقد يستفيد أستون فيلا من راشفورد، لتعزيز حظوظه في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في «البرميرليج» (الثامن راهناً)، فيما حقق إنجازاً بتأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

أقر راشفورد برغبته الرحيل عن ملعب أولد ترافورد بحثاً عن «تحدٍ جديد»، وذلك بعد إبعاده من المدرب الجديد البرتغالي روبن أموريم خلال «ديربي» مانشستر ضد سيتي في ديسمبر.

غاب النجم الدولي عن المباريات الـ12 لفريقه منذ ذلك الوقت، فيما اعتبر مدربه أخيرا أن مدرب الحراس البالغ 63 عاماً يملك فرصاً أكثر من راشفورد بالمشاركة مع «الشياطين الحمر».