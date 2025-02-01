نوتنجهام.. «حفل السباعية» في «البريميرليج»



نوتنجهام (رويترز)

سحق نوتنجهام فورست ضيفه برايتون 7-صفر، بمساعدة ثلاثية للمهاجم كريس وود في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب سيتي جراوند ليعوض خسارته الكبيرة الأسبوع الماضي 5 - صفر على ملعب بورنموث.

وظل نوتنجهام في المركز الثالث برصيد 47 نقطة من 24 مباراة، ليعزز موقعه في المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما يحتل برايتون المركز التاسع برصيد 34 نقطة.

وتقدم صاحب الأرض بفضل هدف عكسي من لويس دانك في الدقيقة 12، عندما أرسل مورجان جيبس-وايت تمريرة عرضية منخفضة إلى منطقة الجزاء حولها قائد برايتون بالخطأ إلى مرماه.

وضاعف جيبس-وايت النتيجة في الدقيقة 25 بضربة رأس، إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها أنتوني إيلانجا.

وأحرز وود أول أهدافه، بعدها بسبع دقائق، عندما كان بدون رقابة تماماً ليحول تمريرة عرضية من إيلانجا بضربة رأس تجاوزت بارت فيربروخن حارس برايتون واستقرت في المرمى.

وواصل نوتنجهام هجومه القوي بعد الاستراحة، وسط سعادة جماهير سيتي جراوند، وأطلق وود تسديدة في المرمى بالدقيقة 64، بعد تمريرة عرضية من إيلانجا.

وأكمل المهاجم النيوزيلندي ثلاثيته، بعدها بخمس دقائق بركلة جزاء احتسبها الحكم، بعد عرقلة طارق لامبتي لجيبس-وايت داخل المنطقة.

وسجل وليامز الهدف السادس في الدقيقة 89 وجوتا سيلفا أكمل السباعية بتسديدة منخفضة في الوقت المحتسب بدل الضائع.