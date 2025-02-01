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الرياضة

دانيال مالديني ينتقل إلى أتالانتا

دانيال مالديني ينتقل إلى أتالانتا
1 فبراير 2025 19:09

 
روما (أ ف ب)

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تعاقد أتالانتا الإيطالي مع اللاعب دانيال مالديني، نجل النجم الدولي السابق باولو، قادماً من مونزا متذيل ترتيب دوري كرة القدم.
قال أتالانتا صاحب المركز الثالث في سيري أ «يسعد أتالانتا أن يعلن ضم المهاجم ابن الثالثة والعشرين دانيال مالديني».
وبحسب موقع ترانسفر ماركت المتخصص، بلغت قيمة الصفقة 10 ملايين يورو، يعود نصفها لناديه المؤسس ميلان، حيث احترف والده ولمع نجمه في مركز الظهير الأيسر.
وكان اللاعب الذي استهل مشواره الدولي في أكتوبر 2024، قد انتقل الصيف الماضي إلى مونزا مقابل 5 ملايين يورو، بعد أن أمضى في صفوفه خمسة أشهر على سبيل الإعارة.
سجّل هذا الموسم ثلاثة أهداف في 20 مباراة في الدوري.
لم يفز مونزا الذي تملكه عائلة سيلفيو برلوسكوني، المالك السابق لميلان، سوى مرتين منذ أغسطس ويبتعد بفارق 7 نقاط عن آخر مركز يُجنّب الهبوط إلى الدرجة الثانية.
في المقابل، يبتعد أتالانتا سبع نقاط عن نابولي متصدر الترتيب، لكنه يحاول تعويض مهاجمه النجم النيجيري أديمولا لوكمان الغائب لثلاثة أسابيع بسبب إصابة في ركبته.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
أتالانتا
مالديني
ميلان
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