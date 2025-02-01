دالوت: مانشستر يونايتد لن يستمر في «العاصفة»!



لندن (د ب أ)



أعرب ديوجو دالوت، مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن قناعته بأن «العاصفة» التي ضربت الفريق ستمر، وأنه يستغل تصريح روبين أموريم الخاص «بأسوأ فريق» حافزاً للمساعدة في تغيير الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مانشستر يونايتد تعاقد مع أموريم بعد إقالة إريك تن هاج أواخر أكتوبر الماضي، ومع ذلك استمرت المشاكل في الظهور، منذ ذلك الحين في ناد بدأ هذا الأسبوع في المركز 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن كانت هناك علامات تطور مثل الفوز 2- صفر على ستيوا بوخاريست في رومانيا، والذي يضمن تأهل مانشستر فقط لدور الـ16 بالدوري الأوروبي، وكان هذا هو الفوز الثالث على التوالي للفريق للمرة الأولى هذا الموسم.

وقال دالوت: «كرة القدم دائماً ما يصعب التوقع بها، ولكن ما يمكنك رؤيته أننا نحاول أن نكون أكثر استمرارية، ونحاول الفوز بالمزيد من المباريات، وهذا هو الجزء الذي نريد الاحتفاظ به».

وأضاف: «هذا لا يعني أن كل شيء سيكون رائعاً حتى نهاية الموسم، ولكن هذا هو الهدف الذي نريد الوصول إليه، نحن إيجابيون للغاية بشأن هذا، وندرك أن العاصفة التي يتحدث عنها الجميع، ستنتهي، ولكن نحتاج لأن نعاني فريقاً، ويجب أن تكون الجماهير معنا، وأنا واثق من أننا سوف ننهض مرة أخرى».

وتابع دالوت إنه «شيء جيد للغاية للجماهير والنادي أن يدخلوا مباراة الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضهم ضد كريستال بالاس بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

جاءت هذه السلسلة من النتائج بعد الخسارة 1- 3 أمام برايتون في آخر مباراة خاضها الفريق على ملعب أولد ترافورد بالدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي بسببها قال أموريم: «إن هذا الفريق هو أسوأ فريق في تاريخ مانشستر يونايتد». وعن هذه التصريحات قال دالوت: «لا أريد سماعها، لذا، فإن الرسالة التي أريد أن أوجهها بالنسبة لي ستكون في الحصة التدريبية التالية، يجب أن أظهر أنني لا أريد أن أتواجد في أسوأ فريق بتاريخ مانشستر يونايتد».

وأضاف: «يمكنك تحليل هذا على أنه شيء سلبي، وأنا أحلله على إنه شي إيجابي لأنني أريد تغيير الوضع، وزملائي أيضاً، وأظهرنا اليوم أننا نريد تغيير هذا، لذلك نأمل أن نكرر نفس الأمر الأحد».