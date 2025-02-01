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الرياضة

قرعة متوازنة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس

قرعة متوازنة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس
1 فبراير 2025 19:44

مصطفى الديب (أبوظبي)

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أسفرت قرعة بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، عن عدم مشاركة «الأربعة الكبار» في دور الـ32، وهن الكازاخستانية يلينا ريباكينا «المصنفة الخامسة» عالمياً، ومواطنتها يوليا بوتنسيفا «المصنفة العشرين»، والإسبانية باولا بادوسا «المصنفة العاشرة»، والروسية داريا كاساتكينا «المصنفة 11».
وجاءت المواجهات متوازنة في الدور الأول الذي يترقب تأهل 6 لاعبات من التصفيات التمهيدية، وتستهل التونسية أنس جابر مشوارها في البطولة بمواجهة اللاتفية يلينا أوستابينكو، بينما تلعب لودميلا سامسونوفا مع الروسية بولينا كوديرماتوفا، فيما تواجه الكندية ليلى فيرنانديز، الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، وتلتقي كارولين جارسيا مع لولو سون.

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أبوظبي
بطولة مبادلة للتنس
مدينة زايد
تونس
أنس جابر
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