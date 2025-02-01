بوستيكوجلو: الأزمة «تنحسر» في توتنهام!



لندن (د ب أ)



يرى أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، أن أزمة الإصابات التي يعاني منها الفريق بدأت تنحسر، ولكنه يخطط لإدارة دقائق لعب اللاعبين المهمين في المباراة أمام برينتفورد، وذلك استعداداً لأسبوع مهم بالنسبة للفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن توتنهام يحل ضيفاً على برينتفورد الأحد في مباراة مهمة، حيث يتبعها أهم مباريات الفريق هذا الموسم أمام ليفربول يوم الخميس المقبل، سعياً وراء انتزاع بطاقة التأهل للمباراة النهائية ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

بعدها سيخوض الفريق مباراة أمام مضيفه أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي 9 فبراير المقبل، وبعد أيام قليلة منها ينتظر أن يستعيد الفريق ستة لاعبين مصابين هم جوجليلمو فيكاريو، وديستني أودوجي، وجيمس ماديسون، وويلسون أودوبيرت، وتيمو فيرنر، وبرينان جونسون.

وعاد ميكي فان دي فين في المباراة التي فاز بها توتنهام على إلفسبورج 3- صفر يوم الخميس الماضي، ولكن بوستيكوجلو شاهد المدافع رادو دراجوسين يصاب في ركبته في ذات المباراة.

وبينما يحتاج توتنهام للنقاط بعد أن تلقى ست هزائم في آخر سبع مباريات بالدوري، يبدو بوستيكوجلو عازماً على إدارة عدد دقائق لعب فان دي فين، وربما بيدرو بورو وسون هيونج مين وديان كولوسوفسكي، وريتشارليسون قبل المواجهة الكبيرة في أنفيلد.

وقال بوستيكوجلو مازحاً: «في كل مرة أرى فيها الضوء في نهاية النفق، عادة ما يكون هذا الضوء من قطار قادم».

وأضاف: «بكل وضوح لدينا أسبوع كبير، ولكننا نواجه فيلا في الكأس، وبعدها سيكون أمامنا أسبوع كامل قبل مواجهة مانشستر يونايتد يوم 16 فبراير الجاري، وهذا هو الأسبوع الذي من المقرر أن يبدأوا فيه جميعاً العودة للتدريبات».

وقال: «أن يكون لديك أسبوع كامل للتدريب مع هؤلاء اللاعبين متاحين قبل مواجهة مانشستر يونايتد، فأنا أعتقد أنه سيكون نقطة مهمة بالنسبة لنا للعودة للتوازن هذا الموسم، خاصة في الدوري، ولكن لدينا أيضاً مباريات كبيرة ذات أهمية في الكؤوس قادمة أيضا، وأعني أنني لهذا السبب أحاول إدارة دقائق لعب اللاعبين المتاحين لأننا لا نريد خسارة أي لاعب آخر».

وأضاف: «بكل تأكيد لدينا أسبوع كبير قادم بداية من الأحد، وسنضطر إلى خوض هذه المباراة بهذه المجموعة الأساسية من اللاعبين، لذا يتعين علينا توخي الحذر في التعامل مع هذه المباراة».