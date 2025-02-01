«الإمارات الوطنية» تنضم إلى «شطرنج المدارس»

أبوظبي (الاتحاد)

انضمت مدارس الإمارات الوطنية، إلى قائمة المؤسسات والمدارس التعليمية التي دخلت ضمن مشروع نشر الشطرنج في المدارس، بعد الزيارة التي قام بها وفد اتحاد الشطرنج إلى مدارس الإمارات الوطنية فرع دبي، وضم تريم مطر تريم رئيس الاتحاد، وعبدالكريم المرزوقي، أمين عام الاتحاد، ومحمد عبدالله، المدير الفني للاتحاد، وفريق عمل مشروع نشر اللعبة بمدارس الدولة.

وكان في استقبالهم أحمد البستكي، نائب المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، وفضيل الأحمد، المدير الإقليمي للإمارات الشمالية، وعائشة الشحي منسق الأنشطة المنهجية بالإدارة المركزية، وتضم مدارس الإمارات الوطنية أكثر من 13 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل.

وأعرب تريم مطر تريم، عن سعادته بتوقيع اتفاقية مع مدارس الإمارات الوطنية، مؤكداً أنها من المكاسب الكبيرة في مشروع المدارس؛ لأنها تضم عدداً كبيراً من الطلاب وبيئة خصبة لاكتشاف المواهب، مشيراً إلى أن انضمام المدارس إلى المشروع ارتبط بتأسيس أندية شطرنجية فيها، وهو ما يعزز أهدافها، ويزيد من قاعدة الممارسين، خاصة أن الهدف هو نشر لعبة الأذكياء في المدارس، وتأسيس أندية شطرنج للطلبة، وتقديم الدعم الفني والتقني واللوجستي اللازم، وبناء قاعدة قوية للعبة الأذكياء بين الأجيال الناشئة، ورعاية المواهب الواعدة واستقطابها للاندماج في الأندية، وهو ما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية.

وأضاف «الهدف الرئيسي في مشروعنا، هو ضم أكبر عدد من المدارس، وأن يمتد المشروع ليشمل كل المدارس على مستوى الدولة، ونجحنا في بلوغ قفزات كبيرة، ونأمل أن نحقق هدف الانتشار في فترة وجيرة، خاصة أن هناك تجاوباً كبيراً من المدارس، وأيضاً الرغبة في تأسيس أندية خاصة بها، وشهدنا الفترة الماضية طلبات للمدارس تجاوزت 53 مدرسة لتأسيس أندية شطرنجية».

ووجه تريم مطر تريم الشكر إلى جميع الجهات الداعمة للمشروع، وإلى إدارة مدارس الإمارات الوطنية على تجاوبها، والموافقة على الانضمام إلى كوكبة المدارس التي التحقت باللعبة.