إيلانجا يُحرج مانشستر يونايتد!



معتز الشامي (أبوظبي)



ظهر نوتنجهام فورست في أفضل حالاته أمام برايتون، حيث عاد إلى طريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي بفوزه 7-0.

وأظهرت «السباعية» موهبة السويدي أنتوني إيلانجا على وجه الخصوص، حيث نجح لاعب مانشستر يونايتد السابق، في تقديم 3 تمريرات حاسمة ضد برايتون.

وحقق إيلانجا نجاحاً كبيراً في نوتنجهام منذ انضمامه للنادي، ما أثار انزعاج مشجعي «اليونايتد»، وأحرج إدارة النادي العريق، بعد التفريط في الجناح السويدي.

وأصبح إيلانجا ثاني لاعب من نوتنجهام يقدم 3 تمريرات حاسمة في مباراة بالدوري الإنجليزي بعد براين روي ضد شيفيلد وينزداي في أبريل 1995.

وقدم محمد صلاح (23) وبوكايو ساكا (19) وأولي واتكينز (18) فقط تمريرات حاسمة أكثر في الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم الماضي أكثر من إيلانجا (17).

لعب إيلانجا في أكاديمية «اليونايتد»، وتقدم عبر صفوف فرق الشباب، حتى وصل إلى الفريق الأول، كما حصل على جائزة جيمي ميرفي لأفضل لاعب شاب لعام 2020.

ظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول في نهاية موسم 2020-2021، في مباراة الدوري الإنجليزي ضد ليستر سيتي في أولد ترافورد.

وكان المستقبل يبدو مشرقا لإيلانجا في «أولد ترافورد»، لكنه رحل اللاعب، وانضم إلى نوتنجهام في صيف 2023 مقابل 15 مليون جنيه إسترليني فقط، بعد أن شارك أساسياً في 5 مباريات في «البريميرليج» تحت قيادة تين هاج، و14 مباراة في المواسم السابقة تحت قيادة سولشاير ورالف رانجنيك.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع النجم البرازيلي أنتوني، مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، بديلًا لإيلانجا، ولكن البرازيلي كان فشل فشلاً مدوياً قبل أن يرحل هذا الميركاتو إلى ريال بيتيس الإسباني، حيث أثبت تألق إيلانجا اللافت بعد استغناء اليونايتد عنه أن إدارة الشياطين الحمر تعاقدت مع أنتوني الخطأ.

وبهذا الفوز، يتساوى فورست مع أرسنال في عدد النقاط في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يزيد من آمال الفريق في مواصلة تحديه للحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا، وربما يحلم بعض المشجعين بعد هذا الأداء الرائع بشيء أكبر.