بايرن ميونيخ يبتعد بـ «الفارق 9» في «البوندسليجا»!



برلين (أ ف ب)



حقق بايرن ميونيخ فوزه السادس توالياً في الدوري الألماني لكرة القدم، وجاء على حساب ضيفه المتواضع هولشتاين كيل 4-3، بعدما كان متقدماً بـ «رباعية» نظيفة، في المرحلة العشرين، مبتعداً في الصدارة، وإن كان مؤقتاً بفارق تسع نقاط عن باير ليفركوزن حامل اللقب.

وبعد تنفسه الصعداء، وحجزه بطاقته إلى الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا «يلتقي سلتيك الأسكتلندي»، بفوزه على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 3-1، واصل البايرن نتائجه الجيدة في الدوري، وعمق جراح هولشتاين كيل السابع عشر قبل الأخير، وذلك بفضل ثنائية للإنجليزي هاري كين في مباراته الخمسين في «البوندسليجا».

وبانتظار مباراة ليفركوزن الأحد مع ضيفه هوفنهايم، ابتعد البايرن في الصدارة بفارق 9 نقاط، بعد لقاء سيطر عليه النادي البافاري تماماً، وافتتح التسجيل في الدقيقة 19 بالهدف العاشر في الدوري لجمال موسيالا، بعد تمريرة من الفرنسي مايكل أوليسيه.

وعندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، خطف كين هدفه الأول بكرة رأسية، بعد عرضية من الفرنسي كينجسلي كومان (3+45)، ثم استهل الثاني بهدف بالطريقة ذاتها، بعد عرضية من البرتغالي رافاييل جيريرو (46)، رافعاً رصيده إلى 19 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين، وإلى 55 هدفاً في 50 مباراة خاضها في «البوندسليجا» حتى الآن.

وعزز مهاجم توتنهام السابق الذي ترك مكانه في الدقيقة 58 لمصلحة المخضرم توماس مولر، إنجازه القياسي كأسرع لاعب يصل إلى 50 هدفاً، بعدما وصل إلى هذا الرقم في 22 نوفمبر بتسجيله ثلاثية ضد أوجسبورج، رفع بها رصيده إلى 50 في 43 مباراة، متفوقاً على النرويجي إرلينج هالاند الذي وصل إلى هدفه الخمسين في مباراته الخمسين، حين كان يدافع عن ألوان دورتموند.

وأضاف «البديل» سيرج جنابري الهدف الرابع بتسديدة رائعة من داخل المنطقة (54)، قبل أن يقلص الضيوف الفارق بهدف جميل من فين بوراث بتسديدة من زاوية ضيقة إلى سقف الشباك (62).

ونتيجة تراخي لاعبي المدرب البلجيكي فنسان كومباني في أواخر اللقاء، نجح الضيوف في إضافة هدف ثانٍ عبر البديل ستيفن سكريبسكي (1+90) الذي أثار ذعر جمهور البايرن، حين أضاف الثالث لفريقه (3+90)، لكن العودة لم تكتمل، ونجح أصحاب الأرض في تجنب الكثير من الحرج والخروج منتصرين.