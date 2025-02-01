فليك: برشلونة يواصل الكفاح في «الليجا»



برشلونة (د ب أ)

شدد هانزي فليك مدرب برشلونة، على أن فريقه سيواصل الكفاح، لتجاوز موقفه السيئ، في المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحل برشلونة ثالثاً في جدول الترتيب، مبتعداً بسبع نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة، ويتخلف أيضاً بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، مع تبقي 17 جولة على انتهاء المسابقة.

وقال فليك في مؤتمر صحفي، قبل مواجهة ألافيس المهدد بالهبوط على ملعبه الأحد «وضعنا سيئ بعدما فقدنا الكثير من النقاط، يجب أن نفوز بسلسلة متتالية من المباريات لنضغط على ريال مدريد».

وأكد المدرب الألماني «تعويض فارق سبع نقاط ليس أمراً سهلاً، ولكننا سنواصل الكفاح».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن برشلونة يملك ميزة نسبية بالتعافي بدنياً، بينما يخوض ريال مدريد مباراتين ثقيلتين أمام مانشستر سيتي في الملحق المؤهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وحل برشلونة ثانياً في جدول الترتيب بمرحلة الدوري، ليتأهل مباشرة لدور الـ16 في المسابقة القارية.

وقال فليك «بإمكاننا إراحة لاعبينا وخوض حصص تدريبية أكثر خاصة في الأسبوع الأول، ستكون ميزة إيجابية وجيدة ستساعدنا».

وتابع «أرفض الحديث عن ريال مدريد بل أهتم بفريقي فقط، وسيكون من الجيد أن نكون أكثر أريحية على مدار أسبوعين».

وأشار «ضغط المباريات ليس أمراً سهلاً على اللاعبين، سعداء بعودة إينيجو مارتينيز، بينما يحتاج داني أولمو بعض الوقت للتعافي من الإصابة».

وقال فليك «اللاعبون يتسمون بعقلية ممتازة، ويتنافسون بكل قوة، علينا أن نتحلى بالتركيز منذ بداية المباراة، ونسعى بكل قوة لتحقيق النقاط الثلاث».

وأشاد مدرب برشلونة بمنافسه ديبورتيفو آلافيس، قائلاً «إنهم فريق يدافع بشكل جيد، ويضغط جيداً، ويجيد بناء الهجمات من الخلف، علينا أن ننتبه لذلك».

وأتم هانزي فليك تصريحاته «إذا تراجع مستوانا بنسبة 5 إلى 10%، لن نكون قادرين على تحقيق الفوز، لأن جميع الفرق تقاتل للبقاء في الدوري الإسباني، لذا علينا إظهار قوة برشلونة بنسبة 100% في كل المباريات».