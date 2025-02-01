منافسات قوية في «الشارقة كأس الأمم» لقفز الحواجز



الشارقة (وام)

أقيمت بالميدان الخارجي لنادي الشارقة للفروسية والسباق، منافسة بطولة لونجين بجائزة 28200 يورو، وبمواصفات الجولة الواحدة من فئة الأربع نجوم بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم.

وتنافس فيها 43 فارساً وفارسة أكملها 15 فارساً دون خطأ، وتصدرهم الفارس الإيرلندي مايكل بيندر مع الفرس «اتش اتش اس فورشن»، منهياً الجولة في زمن سريع بلغ 57:90 ثانية، وحل ثانياً المغربي عبد الكبير مع الجواد «باكارات مينلجين» بزمن 59:53 ثانية، وتوج بجائزة بالمركز الثالث الفارس الألماني ديفيد ويل المشارك رقم (8) مع الجواد «دريم ستار وان» بزمن 63:70 ثانية.

وجاءت المنافسات ضمن فعاليات بطولة الشارقة كأس الأمم 2025.

وتوج الفارس الألماني ديفيد ويل مع الجواد «دريم ستار وان» بجائزة المركز الأول، في منافسة الجولة الواحدة من فئة الأربع نجوم برعاية كفالور بحواجز الـ145 سم، وتنافس فيها 38 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة 9 فرسان دون خطأ، و أنهى الفارس الألماني ديفيد ويل الجولة بزمن بلغ 64:75 ثانية وتوج بجائزة المركز الثاني فارس نادي الشارقة للفروسية والسباق الشاب عمر عبد العزيز المرزوقي مع «دبي دو هوز»، وأكمل الجولة في زمن 69:78 ثانية، والثالث فارس النادي أيضاً سالم أحمد السويدي مع الفرس «آني اس أوف ذا لو»، وأكمل الجولة في زمن 70.25 ثانية.

وفي أولى منافسات ثالث أيام البطولة بميدان الصالة المغطاة، أقيمت منافسة دولية من فئة النجمة الواحدة لتجميع النقاط بـ«الجوكر» وبرعاية «سنشرو الشارقة» بحواجز الـ120 سم بارتفاع الحاجز الجوكر 135 سم، وبمشاركة 123 فارساً وفارسة وجمع 31 فارساً كامل النقاط (65) نقطة، وتوج بالصدارة الفارس السوري ليث غريب مع الجواد «إيدلوايس» في أسرع زمن 47:06 ثانية، وتوج بجائزة المركز الثاني مواطنه الفارس أسامة الزبيبي والفرس «كاشغيرل 8» في زمن 49.58 ثانية والمركز الثالث أحرزته الفارسة البريطانية شارلوت ويلكر والجواد «ماستربرايس» بزمن 50.71 ثانية.

وتوج الفارس السوري الشاب ليث غريب بجائزة المركز الأول في ثانية منافسات البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة بحواجز بلغ ارتفاعها 115 سم، واجتذبت 127 فارساً وفارسة للمشاركة فيها عبر 53 فارساً جولتها دون خطأ وأفضل زمن سجله الفارس المتصدر ليث غريب مع الجواد «إيدلوايس دي موبركس» بزمن 50:40 ثانية، وتوجت بالمركز الثاني القبرصية آنا ليزا شيربانوفا والجواد «دايموند ليغ» بزمن 50:56 ثانية والثالث اليوناني ديمتري ناتسيس والفرس «نيروسا»، وأنهى معها الجولة في زمن 50:84 ثانية.

وفي البطولة الدولية لخيول القفز الصغير، أحرز الجواد «إيريل زد» بقيادة فارس نادي الشارقة للفروسية والسباق حميد عبد الله المهيري لقب الجولة التأهيلية لخيول القفز من دول المجموعة الإقليمية السابعة، وجاءت المنافسة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز برعاية مستشفى الشارقة للخيول، وصمم مسارها بحواجز تراوح ارتفاعها بين (120 ـ 130) سم وفق العمر، وتنافس فيها 22 جواداً، وصعد إلى جولة التمايز 17 جواداً، وأكملت التمايز دون خطأ 8 خيول أولها الجواد «إيريل زد»، وأنهى التميز في زمن 40:72 ثانية وحازت جائزة المركز الثاني الفرس «فالدا دو هوز زد» بقيادة فارسنا عبد الله محمد المري بزمن التمايز 42:84 ثانية والثالث الجواد «أوبورتنيتي» بقيادة الفارس الإيرلندي شين برين وأنهى التميز في زمن 42:87 ثانية.

وتوج فارس نادي الشارقة للفروسية والسباق الشبل خالد أحمد خليفة مع الجواد «أورتيماك» بصدارة نهائي تأهيل فئة الفرسان الأشبال من دول المجموعة الإقليمية السابعة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز برعاية سنشرو الشارقة وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 110 سم وتنافس فيها 15 فارساً وفارسة وصعد إلى التمايز 7 فرسان، وأكمل فارسان من الإمارات التمايز دون خطأ أولهما المتصدر خالد أحمد خليفة، وأكمل التمايز مع «أورتيماك» في زمن سريع 29:52 ثانية والثاني حسان ماجد العواني والجواد «شارلي براون» بزمن التمايز 34:97 ثانية وتوج بجائزة المركز الثالث الفارس الشبل العراقي حمزة الدليمي والفرس «لافلي فاين» وأنهى التمايز في زمن سريع 27:54 ثانية وبرصيد 4 نقاط جزاء.

وعاد فارس نادي الشارقة للفروسية والسباق الناشئ صالح مفرج الكربي للتألق، وأحرز صدارة منافسة نهائي تأهيلي فئة فرسان (الجونيورز) برعاية تلفزيون الشارقة وبمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، وتنافس فيها 19 فارساً وفارسة نجح منهم 9 فرسان في الانتقال إلى جولة التمايز، وأكملها 6 فرسان دون خطأ أيضاً وبفارق التوقيت توج فارسنا صالح الكربي بزمن التمايز 29:26 ثانية، وتوج بجائزة المركز الثاني الفارس العراقي همام الدليمي والفرس «إلانيا» وبزمن التميز 29:57 ثانية والثالث (شقيق المتصدر) فارس نادي الشارقة للفروسية والسباق الناشئ علي مفرج الكربي مع الجواد «أير أوكرين» وبزمن التمايز 30.42 ثانية.