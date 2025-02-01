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الرياضة

صلاح يكتب التاريخ مرتين في مباراة!

صلاح يكتب التاريخ مرتين في مباراة!
1 فبراير 2025 21:18

 
لندن (د ب أ) 

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توهج محمد صلاح نجم ليفربول بتسجيل هدفين، ليقود فريقه إلى فوز صعب خارج أرضه على بورنموث 2 - صفر ضمن «الجولة 24» بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.
سجل صلاح هدفه الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 30، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 75، ليرفع النجم المصري رصيده إلى 21 هدفاً، ويبتعد بصدارة هدافي المسابقة هذا الموسم، بفارق 3 أهداف عن النرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.
وحقق محمد صلاح إنجازاً تاريخياً جديداً، بعدما بات خامس لاعب يسجل 20 هدفاً على الأقل في 5 مواسم مختلفة بالدوري الإنجليزي، بعد كل من آلان شيرر وسيرجيو أجويرو، وهاري كين، وتييري هنري.
ورفع نجم ليفربول رصيده إلى 178 هدفاً في الدوري الإنجليزي، ليصبح سادساً في قائمة الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، متجاوزاً فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق الذي سجل 177 هدفاً.
وحافظ محمد صلاح على مكانته، باعتباره الهداف التاريخي للمواجهات المباشرة بين ليفربول وبورنموث برصيد 11 هدفاً في 12 مباراة.
وعزز ليفربول بهذا الفوز الثمين تصدره لقمة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، بينما دفع بورنموث الثمن غالياً لإهداره الفرص السهلة على مدار الشوطين، ليتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز السابع.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
محمد صلاح
ليفربول
بورنموث
هاري كين
فرانك لامبارد
تشيلسي
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