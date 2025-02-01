«الدراجات الهوائية واليدوية» لأصحاب الهمم يشارك في «الآسيوية»



دبي (وام)

يشارك منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية واليدوية لأصحاب الهمم في النسخة الـ13 من بطولة آسيا، في تايلاند من 1 إلى 10 فبراير الحالي، بقائمة تتألف من 6 لاعبين ولاعبة.

وتضم القائمة ذيبان سالم المهيري المشارك في المنافسات رئيس البعثة، إلى جانب أحمد محمد البدواوي، وعبدالله سالم البلوشي، وسالم الجنيبي، وسلامة الخاطري، وعايض الأحبابي، وسعيد راشد الظاهري، ويشرف على المنتخب المدرب محمد المروي.

وأكد ذيبان سالم المهيري أن المشاركة تأتي ضمن استراتيجية اللجنة البارالمبية الوطنية، لتعزيز مكانة الإمارات في هذه الرياضة على المستويين القاري والدولي، والمنافسة على النتائج الإيجابية، وتأكيد القدرات الكبيرة للاعبي ولاعبات أصحاب الهمم، واكتساب الخبرات والمهارات، من خلال الاحتكاك مع نخبة اللاعبين دولياً.