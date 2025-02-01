فياريال.. «الفوز الكاسح»!



مدريد (أ ف ب)

عزز فياريال مركزه الخامس بفوز كاسح على ضيفه بلد الوليد 5-1، في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستفاد فريق «الغواصة الصفراء» من المستوى السيئ الذي يقدمه بلد الوليد بين الكبار، بعدما أمضى الموسم الماضي في الدرجة الثانية، ليحقق فوزه العاشر للموسم وتعزيز مركزه الخامس برصيد 37 نقطة، والثأر من ضيفه الذي خرج منتصراً في زيارته الأخيرة إلى فياريال 2-1 في أبريل 2023.

وبعدما أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف وحيد سجله أيوسي بيريس (42)، انتظر فياريال حتى الدقيقة 64، ليعزز النتيجة عبر السنغالي باب جي، ثم أضاف ثلاثة أهداف عبر سانتي كوميسانيا (70) والبديلين الفرنسي تييرنو بارني (86) ودينيس سواريز (1+90)، قبل أن يقلص المغربي سليم أملاح الفارق للضيوف (4+90) الذين تلقوا الهزيمة الـ15.

وعاد إشبيلية من ملعب خيتافي بنقطة رفع بها رصيده إلى 28 مقابل 24 لمضيفه، وذلك بالتعادل معه من دون أهداف.