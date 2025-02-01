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الرياضة

نيوكاسل.. «السقوط الصادم»!

نيوكاسل.. «السقوط الصادم»!
1 فبراير 2025 22:08

 
لندن (د ب أ)

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تلقى نيوكاسل يونايتد خسارة صادمة أمام ضيفه فولهام بنتيجة 1-2، ضمن منافسات الجولة 24 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
لم يحافظ نيوكاسل على تقدمه بهدف في الشوط الأول سجله جاكوب ميرفي في الدقيقة 37 من المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك.
وقلب الفريق اللندني الأمور لمصلحته بهدفين في الشوط الثاني سجلهما راؤول خيمينيز ورودريجو مونيز في الدقيقتين 61 و82.
تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 41 نقطة ليبقى في المركز الخامس، متخلفاً بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الرابع قبل مباراته أمام أرسنال، الأحد، وفرط نيوكاسل بذلك في فرصة الانفراد بالمركز الرابع، ليتلقى خسارته السابعة هذا الموسم، بينما رفع فولهام رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع.
وفي مواجهة أخرى، فاز إيفرتون على ليستر سيتي 4-صفر، تقدم إيفرتون بهدف مبكر للغاية سجله لاعب الوسط المالي عبد الله دوكوري بعد مرور 10 ثوان و18 جزءاً من الثانية، ليسجل رابع أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي.
وأضاف بيتو هدفين آخرين في الدقيقتين السادسة والثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، قبل أن يختتم إيليمان ندياي رباعية أصحاب الأرض في الدقيقة 90. حقق إيفرتون فوزه الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما بقى ليستر سيتي في المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة. وفي لقاء ثالث، فاز ساوثهامبتون على مضيفه إبسويتش تاون 2 -1، سجل جو أريبو وبول أونواتشو هدفي ساوثهامبتون في الدقيقتين 21 و87، بينما أحرز ليام ديلاب هدف إبسويتش تاون الوحيد في الدقيقة 31، رفع ساوثهامبتون رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، لكنه بقى في ذيل الترتيب بالمركز العشرين، بينما تجمد رصيد إبسويتش تاون عند 16 نقطة في المركز التاسع عشر.

الدوري الإنجليزي
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