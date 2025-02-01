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الرياضة

الظفرة والعربي يتعادلان في قمة «دوري الأولى»

الظفرة والعربي يتعادلان في قمة «دوري الأولى»
1 فبراير 2025 22:21

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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سيطرت نتيجة التعادل السلبي على قمة الظفرة «الوصيف» والعربي «المتصدر» في انطلاق «الجولة 15» لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والتي شهدت فوز حتا أمام مضيفه جلف أف سي 3-0، ويونايتد أمام مصفوت 1-0.
ورفع العربي رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة، بالتساوي مع الظفرة «الوصيف»، والفرصة متاحة أمام الفجيرة «الثالث» برصيد 26 نقطة، لاقتناص الصدارة، حال فوزه على ضيفه مجد، في ختام الجولة، الأحد، فيما يلتقي في بقية المباريات، الحمرية والذيد، والجزيرة الحمراء ودبا.
في المقابل، تمسك حتا بمركزه الرابع، بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة، بالفوز على جلف أف سي بـ «ثلاثية» سجلها مارسيلو كوستا في الدقيقة 33، جودينوس في الدقيقة 39، وباتريك روبسون في الدقيقة 89.
بدوره، حقق يونايتد الفوز أمام مصفوت بهدف كوينسي أنطون في الدقيقة 86، ورفع يونايتد رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، مقابل 14 نقطة لمصفوت التاسع.

الإمارات
دوري الدرجة الأولى
الظفرة
فريق العربي
حتا
مصفوت
الفجيرة
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