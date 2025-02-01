سان جيرمان يُدمر بريست قبل «حوار الأبطال»!



باريس (أ ف ب)



سجل الجناح الدولي عثمان ديمبلي ثلاثية جديدة لباريس سان جيرمان، ليقوده إلى فوز لافت على مضيفه بريست 5-2، في المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك قبل المباراتين المرتقبتين بينهما ذهاباً وإياباً الشهر الحالي، في الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 50 نقطة، مبتعداً في الصدارة بفارق 13 نقطة عن وصيفه مرسيليا الذي يلتقي ليون الأحد.

ولم يخسر سان جيرمان في الدوري منذ مطلع الموسم الحالي، محققاً 15 انتصاراً مقابل 5 تعادلات.

كما حافظ سان جيرمان على سجله خالياً من الهزائم خارج ملعبه في الدوري في 34 مباراة توالياً «26 فوزاً مقابل 8 تعادلات».

وفرض ديمبلي نفسه نجماً للمباراة مسجلاً ثلاثيته الثانية في مدى 4 أيام، ليكرر إنجازه في مرمى شتوتجارت الألماني منتصف الأسبوع، عندما عاد فريقه منتصراً من ملعب منافسه 4-1، حاسماً بذلك بطاقة التأهل إلى ملحق ثمن نهائي دوري الأبطال.

كانت الفرصة الأولى للجناح الفرنسي الدولي برادلي باركولا الذي انفرد بالحارس لكنه سدد في القائم (19).

ونجح سان جيرمان في افتتاح التسجيل، بعد لعبة مشتركة بين الإسباني فابيان رويس وباركولا، قبل أن يمرر الأخير كرة عرضية تابعها ديمبلي داخل الشباك (29).

وأدرك بريست التعادل مطلع الشوط الثاني، عندما فشل دفاع سان جيرمان في تشتيت إحدى الكرات العرضية، فتهيأت أمام رومان دل كاستيو الذي أطلقها من 20 متراً داخل شباك الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما (50).

لم ينعم بريست طويلاً بالتعادل لأن ديمبلي أضاف الهدف الثاني (57)، ثم سرعان ما أكمل «الهاتريك» مستغلاً تمريرة رائعة من الكوري الجنوبي كانج-اين لي (62).

ونجح بريست في تقليص الفارق، عندما سجل له لودوفيك أجورك الهدف الثاني (71).

وحسم المهاجم البرتغالي البديل جونسالو راموش النتيجة نهائياً لمصلحة فريق العاصمة بتسجيله هدفين أواخر المباراة (89 و97).