«صاعقة» إسبانيول تقتل ريال مدريد!

برشلونة (رويترز)



صعق إسبانيول ضيفه ريال مدريد 1-صفر، بهدف في الدقائق الأخيرة سجله كارلوس روميرو، لكن فريق العاصمة لا يزال في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وبهذا تجمد رصيد ريال مدريد المتصدر عند 49 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد الذي تغلب 2-صفر على مايوركا، قبل المواجهة المرتقبة بين فريقي العاصمة الأسبوع المقبل، وارتقى إسبانيول إلى المركز 17 برصيد 23 نقطة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 42 نقطة، قبل مواجهة ألافيس اليوم الأحد.

وظن فينيسيوس جونيور أنه افتتح التسجيل في الدقيقة 21، بعدما أطلق تسديدة قوية، مستغلاً تمريرة من كيليان مبابي، لكن الحكم ألغى الهدف، بعدما قام المهاجم الفرنسي بدفع بول لوزانو لاعب إسبانيول في بناء الهجمة.

وتصدى جوان جارسيا حارس إسبانيول لمحاولات في الشوط الثاني من لوكاس فاسكيز وروديجو وجود بيلينجهام، قبل أن يحرز روميرو هدف الفوز في الدقيقة 85، عندما انقض على تمريرة عمر الهلالي.

وشعر الفريق الضيف بالاستياء، عندما قام روميرو بعرقلة مبابي من الخلف، لكن الحكم اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء، رغم مطالبات لاعبي الريال بالرجوع إلى حكم الفيديو المساعد.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن التعامل مع «هذه المخالفة غير مبرر، القرار الذي اتخذه الحكم وحكم الفيديو المساعد، الأهم هو الاعتناء باللاعب وحمايته، لقد كان تدخلاً سيئاً جداً كان يهدده بالإصابة، وهو ما لم يحدث لحسن الحظ».

ودفع أنشيلوتي بكل من لوكا مودريتش وإبراهيم دياز وراؤول أسينسيو، أملاً في هز الشباك، لكن روميرو سجل هدف الفوز في الدقيقة 85.

وأبلغ روميرو منصة (دازون) «أعتقد أن هذا الفوز يحيي آمالنا، نقدم مباريات جيدة وننافس، كان علينا الصمود، يمنحنا مشجعونا الأفضلية، وعلينا أن نكون أقوياء على ملعبنا، سيكون من الصعب جداً أن يحصد المنافسون النقاط هنا على ملعبنا».