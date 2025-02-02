الاتحاد يفلت من قبضة الخلود



الرياض (أ ف ب)



أفلت الاتحاد من قبضة الخلود، بعدما نجح في تحويل تأخره بهدفين أمامه إلى فوز 4-3، في ختام منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

سجل للاتحاد عبد الرحمن العبود (35)، والهولندي ستيفين بيرخوين من ركلة جزاء (45+9 من ركلة جزاء و63)، وحسن كادش (47) ، فيما سجل للخلود النيجيري وليام تراست (15)، وميزياني ماوليدا من جزر القمر (23 و90+2).

ورفع الاتحاد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر ليواصل مزاحمته على خطف الصدارة.

واستعاد الاتحاد توازنه، وعوض تعثره في المرحلة الماضية، بالخسارة على يد مستضيفه ضمك 2-1.

وعلى الجانب الآخر، لم يستطع فريق الخلود تحت قيادة مدربه الجزائري المخضرم نور الدين بن زكري مواصلة الانتصارات، بعدما استعاد توازنه في المرحلة الماضية بالفوز على الرائد 2-1.

قص الخلود شريط الأهداف بهدف تراست إيكونج، ثم عزز زميله ماوليدا التقدم بهدف ثانٍ (23) .

وقلص الاتحاد عن طريق عبدالرحمن العبود الذي وصل إلى هدفه الثالث في الموسم الجاري (35)، وأدرك بيرخوين التعادل من ركلة جزاء (45+9).

بدأ الاتحاد الشوط الثاني بهدف عن طريق حسن كادش الذي سجل باكورة أهدافه هذا الموسم (47) ثم أضاف بيرخوين الرابع (63) رافعاً رصيده إلى 7 أهداف هذا الموسم.

وقلص ماوليدا النتيجة للخلود (90+2) رافعاً رصيده إلى 9 أهداف في أول موسم له مع فريقه.

وأوقف الفتح انتصارات القادسية، وفرض عليه التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1،

سجل للقادسية المكسيكي خوليان كينيونيس (2)، وسجل للفتح الوافد الجديد البرازيلي ماتيوش ماشادو (47) وذلك بعد يوم واحد من إعلان التعاقد معه.

التعادل رفع رصيد القادسية إلى 38 نقطة، ليتراجع إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن النصر الذي أصبح ثالثاً بنفس الرصيد، فيما رفع الفتح رصيده إلى 10 نقاط ولكنه مازال متذيلاً الترتيب.

وتعادل ضمك مع الخليج 1-1، سجل لضمك الكاميروني جورج كيفن نكودو (25 من ركلة جزاء، فيما تعادل للخليج النمساوي توماس مورج (43)، وارتفع رصيد ضمك إلى 22 نقطة في المركز العاشر، بينما ارتفع رصيد الخليج إلى 27 نقطة في المركز الثامن.

وشهدت المباراة الظهور الأول لمورج الذي أصبح أول نمساوي يسجل هدفاً في تاريخ الدوري السعودي لكرة القدم، بالإضافة إلى أنه أسرع بديل يسجل هدفاً هذا الموسم، بعد أن سجل بعد دخوله بـ 54 ثانية.