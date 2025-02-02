سلوت: ليفربول «محظوظ»!



لندن (د ب أ)



أكد آرني سلوت مدرب ليفربول، أن فريقه كان محظوظاً بالفوز على بورنموث، ليكسر سلسلة منافسه، بعدم الخسارة في 11 مباراة متتالية، ويبتعد بفارق تسع نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفاز ليفربول بفضل هدفين من نجمه محمد صلاح، ليخسر بورنموث المباراة الأولى على ملعبه فيتاليتي منذ نوفمبر 2023، وسط مجموعة من القرارات التحكيمية الجدلية في الشوط الأول.

وقال سلوت في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية «إذا كنت تريد الفوز هنا، فأنت بحاجة إلى قليل من الحظ، لأن الفوارق تكون ضئيلة للغاية»، مضيفاً «ركلة الجزاء التي حصلنا عليها لم تكن تسلل، وهدف التعادل لبورنموث كان تسللاً بمسافة ضئيلة، كما أن القائم أبعد فرصتين للمنافس».

وتابع المدرب الهولندي «لقد صنعنا بعض الفرص أيضاً، ولكن حققنا الفوز بصعوبة بالغة، ويمكن القول إن حظنا لم يكن سيئاً».

وعن احتساب ركلة جزاء لمواطنه كودي جاكبو مهاجم ليفربول، أشار سلوت «لم أتابع اللعبة مجدداً، لكن يبدو أنه كان على وشك الانفراد بالمرمى، وسقط على الأرض»، وتابع «إما تحايل أو تعرض للدفع، وإذا تعرض للدفع فهي ركلة جزاء». وواصل مدرب ليفربول «هناك 4 أو 5 حالات سابقة لنا هذا الموسم، لم يحالفنا الحظ، أو احتسب لنا القرار الذي نستحقه، هذا أمر صعب في كرة القدم، ولكن دائماً ما سيردد الناس أن الحظ يحالف ليفربول أو الفريق الذي يعتلي الصدارة في الوقت الحالي».

وختم آرني سلوت «لا علاقة للحظ بهذه المباراة، بل كانت مواجهة مباشرة بشكل واضح».

من جانبه تحدث أندوني إيراولا مدرب بورنموث قائلاً «لم نحقق النتيجة المطلوبة، ولكننا قدمنا أداءً على أعلى مستوى».

وتابع إيراولا «لقد كانت مباراة عالية المستوى، ولكن التفاصيل الصغيرة تكون مهمة للغاية عندما تواجه الفرق الكبيرة».

وأتم مدرب بورنموث «لقد حرمنا القائم من فرصتين، وألغى الحكم هدفاً لنا بداعي التسلل بفارق مسافة ضئيلة للغاية».