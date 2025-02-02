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الرياضة

هالاند يتحدى ميسي ورونالدو في قمة أرسنال والسيتي!

هالاند يتحدى ميسي ورونالدو في قمة أرسنال والسيتي!
2 فبراير 2025 11:21

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يستضيف أرسنال منافسه مانشستر سيتي، اليوم الأحد، بعد أن تخلص من الهزائم في آخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام «حامل اللقب»، ويسعى «المدفعجية» لحصد انتصارين متتاليين على أرضه أمام «السماوي» للمرة الأولى منذ عام 2009.
فيما يظل أرسنال الفريق الوحيد الذي لم يُهزم على أرضه في الدوري هذا الموسم، وبينما فاز مانشستر سيتي 6-0 على إيبسويتش، في آخر مباراة خارج أرضه في الدوري الإنجليزي، فقد حسم لقاءين فقط من آخر 12 مباراة خارج قواعده في جميع المسابقات.
ولم يفز فريق بيب جوارديولا سوى بمباراة واحدة خارج أرضه هذا الموسم ضد فريق يحتل المركز الثالث عشر أو أعلى، كما خسر الفريق 8 من آخر 12 مباراة خارج أرضه في جميع المسابقات، بعد أن ظل بلا هزيمة في آخر 21 مباراة.
وفي حين ظل أرسنال بلا هزيمة في آخر 3 مواجهات بالدوري بين الفريقين، وخسر كل المباريات الـ12 السابقة على التوالي، وحصل على نقطة واحدة فقط من 42 ممكنة، بعد تعيين جوارديولا عام 2016.
و للموسم الثالث على التوالي، يتأخر «السيتي» عن أرسنال قبل اللقاء الثاني بين الفريقين في الموسم، وفي موسم 2022-2023، قلص الفارق مع أرسنال المتصدر إلى نقطتين بفوزه 4-1 على أرضه، ثم فاز في مبارياته الخمس التالية على التوالي، ليظفر باللقب.
ويأمل «السيتي» أن يتمكن إيرلينج هالاند من الحفاظ على مستواه الذي تألق به مؤخراً، حيث أحرز 6 أهداف في آخر 6 مباريات خاضها، بعد أن سجل هدفاً واحداً فقط في آخر 7 مباريات.
ويسافر هالاند إلى لندن وهو على بُعد هدف واحد فقط من الوصول إلى 250 هدفاً في مسيرته مع الأندية.
وإذا سجل إيرلينج في مرمى أرسنال يصل إلى الرقم القياسي في 15 مباراة أقل من اللقاءات التي خاضها ليونيل ميسي، و140 مباراة أقل من كريستيانو رونالدو.
وسجل هالاند 3 أهداف في 7 مباريات مع «السيتي» ضد أرسنال، رغم أنه لم يسجل سوى هدف واحد في آخر 4 مباريات له ضده.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر
أرسنال
إيرلينج هالاند
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
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