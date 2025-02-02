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الرياضة

ميلان يهدد موسم الإنتر في «ديربي الغضب»!

ميلان يهدد موسم الإنتر في «ديربي الغضب»!
2 فبراير 2025 11:35

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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بعد أقل من شهر من مباراتهما المثيرة في نهائي كأس السوبر الإيطالي التي شهدت 5 أهداف، يتجدد «العداء» بين ميلان والإنتر في «النسخة 182» من «ديربي الغضب» الشهير التي تجمع بين الكبيرين مساء اليوم الأحد.
ويحتل فريق سيرجيو كونسيساو المركز السابع برصيد 34 نقطة، بينما يحتل الإنتر المركز الثاني برصيد 50 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف نابولي المتصدر، مع مباراة إضافية.
ويحتاج الفريقان بشدة إلى النقاط لتعزيز أهدافهما الموسمية، وربما يوجه ميلان ضربة قوية لآمال الإنتر في الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي.
وتزامنت عودة مارتينيز إلى مستواه مع تألق الإنتر، وفاز فريق سيموني إنزاجي بخمس من مبارياته الست منذ خسارته أمام ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي في الرياض.
تغلب ميلان على الإنتر مرتين هذا الموسم مرة في الدوري خلال سبتمبر، وأخرى في نهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية خلال يناير المنقضي.
ويمنح الفوز الثالث على التوالي ميلان أكثر من مجرد التفاخر بالمدينة، حيث ستكون المرة الأولى منذ عام 2011 التي يحصد فيها 3 انتصارات متتالية على الإنتر.
ويمكن أن يصبح مدرب ميلان سيرجيو كونسيساو، الذي خاض 41 مباراة في الدوري الإيطالي مع الإنتر بين عامي 2001 و2003، ثاني مدرب لميلان في آخر35 عاماً يفوز بأول مباراتين له ضد «النيراتزوري» في جميع المسابقات، بعد ماسيميليانو أليجري بين 2010 و2011.
ورغم تأخره بهدفين بعد مرور 50 دقيقة فقط، فاز ميلان على الإنتر 3-2 في نهائي كأس السوبر، ليحصد لقبه الأول منذ عام 2022.
بينما تتأرجح آمال ميلان في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لا يزال فريق إنزاجي ينافس بقوة على الفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثانية على التوالي، ولا يفصل الإنتر عن نابولي المتصدر سوى 3 نقاط، رغم أن حامل اللقب يملك مباراة إضافية.
وعلاوة على ذلك، كان أداء الفريق رائعاً منذ خسارته مباراة في الدوري أمام ميلان، ولعل سلسلة المباريات الـ15 التي لم يخسر فيها الإنتر في الدوري الإيطالي (12 فوزاً و3 تعادلات) توضح تفوقه المحلي بشكل أفضل.
ومع ذلك، ينبغي على إنزاجي الحذر، حيث فشل الإنتر في الفوز بأربع من آخر خمس مباريات على أرضه ضد فرق القمة الثمانية الحالية (تعادل 3، خسر 1)، لكنه كان متوفقاً في إجمالي المباريات (فاز في 15، تعادل في 5)، ناهيك عن فوزه في آخر 3 مباريات بنتيجة إجمالية 8-0.
والسؤال الرئيس هو ما إذا كان ميلان قادراً على اختراق دفاع الإنتر الصلب، حيث حافظ الإنتر على نظافة شباكه في 7 مباريات متتالية خارج أرضه في الدوري الإيطالي، وفاز في جميع تلك المباريات بنتيجة إجمالية بلغت 23-0.
فقط ميلان (8 مباريات بين نوفمبر 1993 ومارس 1994) حقق عدداً أكبر من المباريات بشباك نظيفة على التوالي خارج أرضه في تاريخ المسابقة.

الدوري الإيطالي
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ميلان
إنتر ميلان
سيموني إنزاجي
سيرجيو كونسيساو
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