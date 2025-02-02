كأس اتحاد الكاراتيه لـ«كاتا فردي» تتوج أبطالها

علي معالي (أبوظبي)

شهدت بطولة كأس اتحاد الكاراتيه لـ«كاتا فردي- فئات الناشئين والناشئات والشباب والآنسات والرجال والسيدات» في جولتها الثانية للموسم 2024-2025، مشاركة 55 لاعباً ولاعبة يمثلون 15 نادياً بالدولة، وجرت منافساتها على صالة نادي الشارقة.

قام بتتويج الأبطال ومتابعة المنافسات اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، والمهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الفردية، ومختار سيف، رئيس الاتحاد اليمني للكاراتيه، أمين عام اتحاد غرب آسيا، وإبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المسابقات، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد، والحكم الدولي جابر الزعابي، رئيس لجنة الحكام، وأحمد ناصر الحرازي، رئيس لجنة التنظيم، وشهدت المنافسات حضوراً جماهيرياً كبيراً في مدرجات صالة نادي الشارقة.وتصدر شباب الأهلي فئة الناشئات بـ4 ميداليات (ذهبيتين وفضيتين) تلاه شرطة دبي ببرونزيتين، ثم الشارقة الرياضي للمرأة بميدالية برونزية، وفي فئة الآنسات تصدر شباب الأهلي بـ3 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية)، وشرطة دبي بذهبية وفضية، والشارقة الرياضي للمرأة وأكاديمية منتور الرياضية بميدالية برونزية.

وفي فئة السيدات، تصدرت شرطة دبي بـ3 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية)، وشباب الأهلي بميداليتين ذهبية وفضية، وأكاديمية منتور الرياضية ومركز طارق طوروسيان الرياضي بميدالية برونزية، وفي فئة الناشئين فاز نادي كلباء بـ4 ميداليات (ذهبية وفضيتين وبرونزية) والشارقة للألعاب الفردية بميداليتين، ذهبية وبرونزية، ونادي الذيد ببرونزية.

وفي فئة الشباب، تصدر الشارقة للألعاب الفردية بذهبيتين، وشباب الأهلي بفضيتين، وبرونزية، ونادي الذيد ببرونزيتين، وفي فئة الرجال، تصدر الشارقة للألعاب الفردية بـ4 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية)، وشباب الأهلي بميدالية ذهبية، وكلباء بميدالية فضية.