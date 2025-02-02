ريال مدريد: خسرنا في برشلونة بسبب التحكيم!



مراد المصري (أبوظبي)



وضع ريال مدريد على حسابه الرسمي، تقريراً عقب الخسارة أمام إسبانيول، بعنوان «خسرنا في برشلونة بسبب الحكم وتقنية الفيديو»، وذلك بالإشارة إلى السقوط في مدينة برشلونة أمام فريق «الببغاوات»، في لقاء أثار الكثير من الجدل على صعيد الحالات التحكيمية.

وكان روميرو صاحب هدف الفوز في الدقيقة 85، تحت الأضواء في تدخله العنيف على كيليان مبابي قبل ذلك، إلا أن الحكم اكتفى بمنحه بطاقة صفراء، رغم مطالبات «الملكي» بإشهار البطاقة الحمراء، لأن التدخل جاء من الخلف، ولم يكن على الكرة.

كما يرى ريال مدريد أن الهدف الذي سجله فينيسيوس جونيور في الدقيقة 21، قبل أن يتم إلغاؤه، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، كان صحيحاً، وذلك وسط اشتباك بين كيليان مبابي وبول لوزانوا لاعب إسبانيول خلال بناء الهجمة، انتهى بدفع الفرنسي لمدافع إسبانيول.