7 رياضيين يمثلون الإمارات في «الألعاب الآسيوية الشتوية»

دبي (الاتحاد)

تشارك الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة، التي تستضيفها مدينة هاربين الصينية خلال الفترة من 7 إلى 14 من شهر فبراير الجاري، وتقام بإجمالي مشاركة 1500 رياضي ورياضية من 34 لجنة أولمبية آسيوية.

وتعد هذه المشاركة الثالثة للإمارات في غمار دورة الألعاب الآسيوية الشتوية، والأكبر من حيث عدد الرياضات عقب الظهور الأول في فعاليات النسخة السابعة التي استضافتها مدينتا ألماتي والأستانا في كازاخستان عام 2011، وشاركت فيها الدولة برياضة واحدة وهي هوكي الجليد، كما جاءت المشاركة الثانية في عام 2017 برياضتي هوكي الجليد، والتزلج الفني على الجليد.

ويمثل الإمارات 7 رياضيين بواقع 6 لاعبين ولاعبة واحدة يخوضون غمار المنافسات في 3 رياضات متنوعة هي التزلج المتعرج، والتزلج الحر، والتزلج على اللوح «سنوبورد».

ويخوض كل من حسن الفردان، وعبدالله البلوشي، وأليكس أستريدج منافسات رياضة التزلج المتعرج، فيما يخوض عبدالله الرشيد، وسلطان الكندي منافسات رياضة التزلج الحر، كما تشارك آمنة المهيري وحميد الأنصاري في رياضة السنوبورد.

ويستهل وفدنا الرياضي مشاركته في الدورة يوم الثامن من فبراير الجاري، من خلال رياضتي التزلج المتعرج، والتزلج على اللوح، واستعد وفد الإمارات المشارك في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية بمعسكر إعداد خارجي مكثف اختتمه مؤخراً في جورجيا وامتد 6 أيام متتالية بواقع 7 ساعات يومياً، وشهد التركيز على العديد من الجوانب الفنية وكيفية التعامل مع كل الظروف المناخية المختلفة والخروج بأفضل النتائج في هذا المحفل القاري الكبير.

وافتتح الفندق الرسمي «هواكي» الاثنين الماضي بعد إعادة تجديده، وهو يقع في نفس المجمع الذي يضم المركز الإعلامي الرئيسي والمنشآت الخاصة بحفلي الافتتاح والختام، وسيكون بمثابة قرية الرياضيين الذين يشاركون في المسابقات على الجليد.

وقال هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، إن مشاركة لاعبي الإمارات للمرة الثالثة في الألعاب الآسيوية الشتوية تأتي بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة للحضور في المحافل الدولية لتشجيع أبنائنا على ممارسة الرياضة وتطوير مهاراتهم بالاحتكاك المستمر، مؤكداً أن هذه المشاركة تعتبر الأكبر من حيث عدد الرياضات المتنوعة وهي التزلج المتعرج والحر والتزلج على اللوح «سنوبورد».

وأضاف القبيسي أن اللاعبين جاهزون للمشاركة من الناحية الفنية، بعد أن خضعوا لتدريبات داخل وخارج الدولة خلال الفترة الماضية بهدف المنافسة ورفع راية الإمارات عالياً.

ويخوض منتخبنا الوطني للرياضات الشتوية استعداداته الأخيرة قبل السفر إلى هاربين في سكي دبي، والتي تعد أكبر الداعمين للمنتخب لاتحاد الرياضات الشتوية، حيث تم وضع خطة شراكة طويلة المدى واتفاقية تعاون يتم بموجبها إعداد اللاعبين واستقبال التدريبات وإقامة المنافسات والبطولات، سعياً للارتقاء بهذه الرياضة وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتأهيل المنتخبات الوطنية للمشاركات الدولية والأولمبية، وعلى رأسها دورة الألعاب الشتوية «كورتينا 2026».