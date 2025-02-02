الإثنين 3 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

7 رياضيين يمثلون الإمارات في «الألعاب الآسيوية الشتوية»

7 رياضيين يمثلون الإمارات في «الألعاب الآسيوية الشتوية»
2 فبراير 2025 12:40

دبي (الاتحاد)
تشارك الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة، التي تستضيفها مدينة هاربين الصينية خلال الفترة من 7 إلى 14 من شهر فبراير الجاري، وتقام بإجمالي مشاركة 1500 رياضي ورياضية من 34 لجنة أولمبية آسيوية.
وتعد هذه المشاركة الثالثة للإمارات في غمار دورة الألعاب الآسيوية الشتوية، والأكبر من حيث عدد الرياضات عقب الظهور الأول في فعاليات النسخة السابعة التي استضافتها مدينتا ألماتي والأستانا في كازاخستان عام 2011، وشاركت فيها الدولة برياضة واحدة وهي هوكي الجليد، كما جاءت المشاركة الثانية في عام 2017 برياضتي هوكي الجليد، والتزلج الفني على الجليد.
ويمثل الإمارات 7 رياضيين بواقع 6 لاعبين ولاعبة واحدة يخوضون غمار المنافسات في 3 رياضات متنوعة هي التزلج المتعرج، والتزلج الحر، والتزلج على اللوح «سنوبورد».
ويخوض كل من حسن الفردان، وعبدالله البلوشي، وأليكس أستريدج منافسات رياضة التزلج المتعرج، فيما يخوض عبدالله الرشيد، وسلطان الكندي منافسات رياضة التزلج الحر، كما تشارك آمنة المهيري وحميد الأنصاري في رياضة السنوبورد.
ويستهل وفدنا الرياضي مشاركته في الدورة يوم الثامن من فبراير الجاري، من خلال رياضتي التزلج المتعرج، والتزلج على اللوح، واستعد وفد الإمارات المشارك في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية بمعسكر إعداد خارجي مكثف اختتمه مؤخراً في جورجيا وامتد 6 أيام متتالية بواقع 7 ساعات يومياً، وشهد التركيز على العديد من الجوانب الفنية وكيفية التعامل مع كل الظروف المناخية المختلفة والخروج بأفضل النتائج في هذا المحفل القاري الكبير.
وافتتح الفندق الرسمي «هواكي» الاثنين الماضي بعد إعادة تجديده، وهو يقع في نفس المجمع الذي يضم المركز الإعلامي الرئيسي والمنشآت الخاصة بحفلي الافتتاح والختام، وسيكون بمثابة قرية الرياضيين الذين يشاركون في المسابقات على الجليد.
وقال هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، إن مشاركة لاعبي الإمارات للمرة الثالثة في الألعاب الآسيوية الشتوية تأتي بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة للحضور في المحافل الدولية لتشجيع أبنائنا على ممارسة الرياضة وتطوير مهاراتهم بالاحتكاك المستمر، مؤكداً أن هذه المشاركة تعتبر الأكبر من حيث عدد الرياضات المتنوعة وهي التزلج المتعرج والحر والتزلج على اللوح «سنوبورد».
وأضاف القبيسي أن اللاعبين جاهزون للمشاركة من الناحية الفنية، بعد أن خضعوا لتدريبات داخل وخارج الدولة خلال الفترة الماضية بهدف المنافسة ورفع راية الإمارات عالياً.
ويخوض منتخبنا الوطني للرياضات الشتوية استعداداته الأخيرة قبل السفر إلى هاربين في سكي دبي، والتي تعد أكبر الداعمين للمنتخب لاتحاد الرياضات الشتوية، حيث تم وضع خطة شراكة طويلة المدى واتفاقية تعاون يتم بموجبها إعداد اللاعبين واستقبال التدريبات وإقامة المنافسات والبطولات، سعياً للارتقاء بهذه الرياضة وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتأهيل المنتخبات الوطنية للمشاركات الدولية والأولمبية، وعلى رأسها دورة الألعاب الشتوية «كورتينا 2026».

أخبار ذات صلة
الصين تعتزم تقديم شكوى ضد واشنطن لدى «التجارة العالمية»
الصين توسع غطاءها من غابات المانغروف لحماية الأراضي الرطبة
الصين
دورة الألعاب الآسيوية
اللجنة الأولمبية الوطنية
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
كانتر يتقدم إلى وصافة «السباق إلى دبي» للجولف
الرياضة
كانتر يتقدم إلى وصافة «السباق إلى دبي» للجولف
اليوم 13:45
«بلتون» المصرية تضاعف أرباحها 4.6 مرة خلال 2024 إلى 1.7 مليار جنيه
اقتصاد
«بلتون» المصرية تضاعف أرباحها 4.6 مرة خلال 2024 إلى 1.7 مليار جنيه
اليوم 13:42
تشيلسي ضد وستهام.. بوتر يطارد رقم تاريخي أمام فريقه السابق؟
الرياضة
تشيلسي ضد وستهام.. بوتر يطارد رقم تاريخي أمام فريقه السابق؟
اليوم 13:39
معرض "لآلئ الشارقة" يستعرض تاريخ اللؤلؤ في الخليج وإبداعات تصاميمه في المجوهرات
علوم الدار
معرض "لآلئ الشارقة" يستعرض تاريخ اللؤلؤ في الخليج وإبداعات تصاميمه في المجوهرات
اليوم 13:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©