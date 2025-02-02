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الرياضة

6 فرق في قرعة كأس دبي الذهبية للبولو

6 فرق في قرعة كأس دبي الذهبية للبولو
2 فبراير 2025 13:25

 
دبي (الاتحاد)

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تجرى يوم الاثنين قرعة كأس دبي الذهبية للبولو، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده اللجنة المنظمة للبطولة في الساعة العاشرة والنصف صباحاً بقاعة أبجر بفندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بحضور محمد الحبتور، رئيس اتحاد البولو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.
وتكشف اللجنة المنظمة عن ألوان قمصان اللاعبين، والتعليمات الخاصة بالمنافسات وتوقيتاتها ولائحة البطولة التي تتضمن اللعب 5 أشواط، وبـ«هانيكاب 20 جول».
وتشارك في البطولة 6 فرق هي: «الإمارات»، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و«غنتوت» بقيادة ناصر الشامسي، و«الحبتور» بقيادة محمد الحبتور، و«بنجاش» بقيادة حيدر بنجاش، و«ذئاب دبي»، بقيادة حيتور الحبتور، و«جهانجيري» بقيادة محمد جهانجيري.

الإمارات
دبي
كأس دبي الذهبية للبولو
نادي الحبتور للبولو والفروسية
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