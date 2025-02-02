بايرن ميونيخ.. «إنذار هولشتاين» قبل «الشهر الحاسم»!



برلين (د ب أ)



يأمل بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن يكون فوزه الصعب على هولشتاين كيل، بمثابة إنذار للفريق قبل المباريات الحاسمة التي سيخوضها خلال الشهر الجاري. وكان البايرن متقدماً برباعية نظيفة حتى الدقيقة 52 ولكن، في النهاية، انتهت المباراة بفوز بايرن 4-3، بعد انتفاضة متأخرة لكيل.

وقال جمال موسيالا، لاعب البايرن، محذراً: «لا أحد منا سعيد أن تنتهي المباراة 4-3، ولكننا ندرك أنه يجب علينا أن نظهر عقلية أننا نرغب في عدم تلقي أية أهداف طوال الـ 90 دقيقة، لا يجب أن نخفف من وتيرتنا، حتى لو كنا متقدمين بعدة أهداف».

وقال مانويل نوير، قائد الفريق: «قدمنا عرضاً جيداً لفترات طويلة، لكننا أفسدنا المباراة قليلاً، هذا مزعج، لسوء الحظ اتخذنا العديد من القرارات الخاطئة، من المهم أن نلتزم بخطتنا للنهاية».

وحقق بايرن ميونيخ الفوز في ست مباريات من أصل سبع مباريات خاضها الفريق في 2025، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه، ولكن الفريق تعرض أيضاً للخسارة بثلاثية نظيفة أمام فينورد الهولندي، والتي بسببها اضطر الفريق للعب في الملحق المؤهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، حيث يواجه فريق سلتيك الأسكتلندي.

وفشل بايرن ميونيخ في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر خمس مباريات، وأكد كريستوف فريوند، المدير الرياضي، أنه يجب أن يركز اللاعبون أكثر، وأن يكونوا أكثر حذراً في المباريات المقبلة.

ويستضيف بايرن ميونيخ فريق فيردر بريمن يوم الجمعة المقبل، قبل أن تصبح المباريات أكثر جدية.

ويتوجه بايرن لجلاسكو لخوض مباراة الذهاب في الملحق المؤهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، ثم يحل ضيفاً على باير ليفركوزن، الذي فاز بثلاثية نظيفة في الموسم الماضي، وأقصى البايرن من كأس ألمانيا هذا الموسم.

وبعدها يلتقي على أرضه مع سلتيك الأسكتلندي، ثم يواجه آينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز الثالث في الدوري، ثم يحل ضيفاً على شتوتجارت، وصيف الموسم الماضي.

وإذا نجح البايرن في تخطي عقبة سلتيك، فمن الممكن أن يواجه ليفركوزن في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا في مارس المقبل، أو ربما يواجه أتلتيكو مدريد. ويهدف البايرن، بعيداً عن استعادة لقب الدوري الألماني، للوصول إلى المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا يوم 31 مايو المقبل، والتي تقام على ملعب الفريق. وقال هاري كين، الذي سجل هدفين أمام كيل في مباراته الـ 50 بالدوري الألماني:«فبراير سيكون مهماً للغاية بالنسبة لنا، العديد من المباريات أمام فرق قوية، يجب أن نكون مستعدين لهذا، سنحتاج الفريق كله لهذا».

وقال المدير الفني فينسنت كومباني: إن الفريق لعب «مباراة مثالية تقريباً في أول 80 دقيقة»، ولكنه سيضطر لتحليل الدقائق العشر الأخيرة مع الفريق.

وظل متفائلاً بشكل عام، وقال: «الآن لدينا أسبوع لكي نتدرب، نحن في وضع جيد للتعامل مع الأسابيع القليلة المقبلة».

وأوضح اللاعبون أيضاً أن حصد النقاط الثلاث، في النهاية، هو الأمر الأكثر أهمية من أجل توسيع الفارق في الصدارة، رغم أن ليفركوزن بإمكانه تقليص الفارق إلى ست نقاط مرة أخرى إذا فاز على هوفنهايم اليوم الأحد.