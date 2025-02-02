الإثنين 3 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ديمبلي يتفوق على مبابي وإبراهيموفيتش وكافاني

ديمبلي يتفوق على مبابي وإبراهيموفيتش وكافاني
2 فبراير 2025 14:31

أنور إبراهيم (القاهرة)
استطاع الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم باريس سان جيرمان، أن يكتب التاريخ مع نادي العاصمة الفرنسية، بعدما أصبح أول لاعب يسجل 3 أهداف «هاتريك» في مباراتين متتاليتين، الأولى أمام شتوتجارت الألماني في الجولة الثامنة والأخيرة لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، والثانية في الدوري الفرنسي أمس السبت أمام بريست الذي من المنتظر أن يواجهه مرتين جديدتين «ذهاباً وعودة» خلال هذا الشهر، في الملحق المؤهل لدورالـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وبهذا الرقم القياسي (2 هاتريك في مباراتين متتاليتين)، أصبح ديمبلي اللاعب الوحيد الذي يحقق هذا الإنجاز مع سان جيرمان، متفوقاً بذلك على مهاجمين كانوا ملء السمع والبصر مع الباريسي، مثل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والأوروجواياني أدينسون كافاني والفرنسي كيليان مبابي، إذ أن أياً منهم لم يحقق هذا خلال الفترة التي لعب فيها مع «الباريسي».
وقال ديمبلي للصحفيين إن هذا الإنجاز يعود إلى تمركزه الجديد مع الفريق، والذي وضعه فيه الإسباني لويس إنريكي المدير الفني، حيث كان أقرب لرأس الحربة رقم 9، وليس جناحاً، ما سهل مهمته في تسجيل الأهداف، بالإضافة إلى مساعدة زملائه له بتمريراتهم الحاسمة.
ورغم سعادة ديمبلي الكبيرة بهذا الرقم القياسي، الذي لم يسبقه إليه أي من النجوم القدامى لسان جيرمان، فإنه حرص كل الحرص على أن يشيد باللعب الجماعي للفريق، وبوجه خاص اللاعبين الذين صنعوا له هذه الأهداف، وعلق قائلاً: أنا ممتن جداً لكل زملائي وخاصة الذي يصنعون لي فرص التسجيل.
وذكر موقع «جول العالمي» بنسخته الفرنسية أن أهداف ديمبلي حققت لسان جيرمان فائدة مزدوجة، إذ حافظت للفريق على صدارة الدوري الفرنسي برصيد 50 نقطة في 20 مباراة وبفارق 13 نقطة عن أقرب المنافسين، كما أن أهدافه الثلاثة في شتوتجارت «أعادت الحياة» لسان جيرمان وأهلته للملحق الأوروبي، الذي يواجه فيه بريست ذهاباً وعودة، بعد أن كان مهدداً بالإقصاء من البطولة.
وقال الموقع إن سان جيرمان أصبح قريباً من تحقيق لقب الدوري الفرنسي للمرة الرابعة على التوالي، مشيراً إلى أنه يواجه موناكو على ملعبه «حديقة الأمراء» الجمعة المقبل، حيث يسعى لتوسيع الفارق أكثر عن أقرب منافسيه لضمان الفوز باللقب.

أخبار ذات صلة
ريال مدريد يتحدث عن «تحكيم فاضح» في «دوري قذر»!
ريال مدريد: خسرنا في برشلونة بسبب التحكيم!
إدينسون كافاني
زلاتان إبراهيموفيتش
كيليان مبابي
عثمان ديمبلي
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
كانتر يتقدم إلى وصافة «السباق إلى دبي» للجولف
الرياضة
كانتر يتقدم إلى وصافة «السباق إلى دبي» للجولف
اليوم 13:45
«بلتون» المصرية تضاعف أرباحها 4.6 مرة خلال 2024 إلى 1.7 مليار جنيه
اقتصاد
«بلتون» المصرية تضاعف أرباحها 4.6 مرة خلال 2024 إلى 1.7 مليار جنيه
اليوم 13:42
تشيلسي ضد وستهام.. بوتر يطارد رقم تاريخي أمام فريقه السابق؟
الرياضة
تشيلسي ضد وستهام.. بوتر يطارد رقم تاريخي أمام فريقه السابق؟
اليوم 13:39
معرض "لآلئ الشارقة" يستعرض تاريخ اللؤلؤ في الخليج وإبداعات تصاميمه في المجوهرات
علوم الدار
معرض "لآلئ الشارقة" يستعرض تاريخ اللؤلؤ في الخليج وإبداعات تصاميمه في المجوهرات
اليوم 13:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©