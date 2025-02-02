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الرياضة

دونتشيتش وديفيز.. «الاتجاه المعاكس» في «سلة أميركا»!

دونتشيتش وديفيز.. «الاتجاه المعاكس» في «سلة أميركا»!
2 فبراير 2025 14:54

لوس أنجلوس (أ ف ب)

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انضم السلوفيني لوكا دونتشيتش، نجم دالاس مافريكس إلى لوس أنجلوس ليكرز، في مقابل انتقال نجم الأخير لاعب الارتكاز أنتوني ديفيز في الاتجاه المعاكس في صفقة مشهودة، كما أعلنت وسائل إعلام أميركية عدة.
ويلعب النجم السلوفيني (25 عاماً) بالتالي إلى جانب الأسطورة ليبرون جيمس، في حين ينتقل ديفيز (31 عاماً) إلى مافريكس، ليشكل ثنائياً إلى جانب كايري أيرفينج.
ويبدو أن ليكرز ومن خلال هذه الصفقة يريد تأمين خلافة جيمس، علماً بأن دونتشيتش قاد مافريكس إلى نهائي الدوري الأميركي العام الماضي، وخاض مباراة كل النجوم «أول ستار» 5 مرات.
ويغيب دونتشيتش عن الملاعب منذ عيد الميلاد، لإصابة بتمزق في ربلة الساق.
وكان دونتشيتش انضم إلى صفوف أتلانتا هوكس، من خلال «الدرافت» عام 2018، قبل الانتقال إلى دالاس الذي يتألق في صفوفه هذا الموسم، وسجل معدلاً مقداره 28.1 نقطة و8.3 متابعة و7.8 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.
في المقابل، انضم ديفيس إلى ليكرز عام 2019، وأسهم في تتويجه باللقب عام 2020، وسجل هذا الموسم معدلاً مقداره 25.7 نقطة و11.9 متابعة و3.4 تمريرة حاسمة.
وقال صحفي شبكة «اي أس بي ان» شامس شارانيا، الذي كان أول من هذا كشف هذا السبق الصحفي: «تمت هذه الصفقة في الكواليس، لم يكن ليبرون جيمس يعرف بها، والأمر ينطبق على أنتوني ديفيز أيضاً، وعلمت بأن لوكا دونتشيتش لا يزال مصدوماً من هذه الصفقة».
في المقابل، كشفت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» بأنه «وبحسب بعض الأشخاص من داخل نادي ليكرز غير المخولين التحدث إلى الإعلام، فإن الصفقة شكلت صدمة كبيرة».
وتوج دونتشيتش هدافاً للدوري الموسم الماضي، بمعدل 33.9 نقطة في المباراة الواحدة، وكان مرشحاً لجائزة أفضل لاعب في الدوري.
وعلق هاريسون، المدير العام في دالاس مافريكس على الصفقة بقوله: «أعتقد أن الدفاع هو الذي يسهم في إحراز البطولات، أعتقد بأنه من خلال تعاقدنا مع لاعب ارتكاز دفاعي نملك فرصة أكبر في التتويج باللقب، نحن الآن نبني فريقاً للفوز الآن وفي المستقبل».

كرة السلة
أميركا
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
دالاس مافريكس
لوس أنجلوس ليكرز
ليبرون جيمس
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