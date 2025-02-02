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الرياضة

إصابة تهدد مشاركة روديجر مع ريال مدريد أمام السيتي

إصابة تهدد مشاركة روديجر مع ريال مدريد أمام السيتي
2 فبراير 2025 15:31

 
مدريد (أ ف ب)

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تعرض المدافع الألماني أنتونيو روديجر في صفوف ريال مدريد الإسباني لإصابة عضلية في فخذه الأيمن تجعل مشاركته في «ديربي مدريد» ضد أتلتيكو وفي ذهاب الملحق الأوروبي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الشهر الحالي موضع شك، كما أعلن نادي العاصمة الإسبانية.
وتعرض روديجر للإصابة في مطلع المباراة التي خسرها فريقه أمام إسبانيول 0-1 في الدوري المحلي.
وكتب النادي في بيان «بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا أنتونيو روديجر من قبل الجهاز الطبي تم تشخيص إصابته في ساقه اليمنى»، دون تحديد المدة المحتملة لغيابه عن الملاعب.
وبحسب الصحافة الإسبانية، فمن الممكن أن يغيب لمدة أسبوعين على الأقل عن المنافسات، وبالتالي عدم خوض «ديربي العاصمة» ضد أتلتيكو مدريد نهاية الأسبوع المقبل، ومباراة الذهاب من الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي في 11 فبراير.
وتشكل هذه الإصابة التي تعرض لها الدولي الألماني، ركيزة دفاع بطل إسبانيا وأوروبا، ضربة قوية للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يعاني فريقه من غياب المدافعين الآخرين الإسباني داني كارفاخال والبرازيلي إدير ميليتاو حتى نهاية الموسم.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
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