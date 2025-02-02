35 % من أهداف «أدنوك للمحترفين» بـ«الأخطاء الفادحة»!

عمرو عبيد (القاهرة)

يتواصل ارتكاب الأخطاء الدفاعية «الفادحة»، في دوري أدنوك للمحترفين، والتي تتسبب مُباشرة في اهتزاز الشباك، لدرجة أن أكثر من نصف عدد أهداف الجولة الـ14، أتت بعد أخطاء «كارثية» وغريبة جداً، وكانت تلك الأخطاء قد أسفرت عن استقبال الفرق 54.5% من أهداف الجولة، وشهدت مباراة «العنابي» و«البرتقالي» النسبة الأكبر منها.

أحمد شامبية، حارس مرمى «العميد» أسكن الكرة شباكه بالنيران الصديقة، وارتكب بن حبيب حارس «الراقي» ركلة جزاء، ضمن 5 ركلات، بينها لمستا يد لمدافع «أصحاب السعادة»، ساشا إيفكوفيتش في مواجهة «البركان»، التي تم تسجيل 4 أهداف خلالها بأخطاء مُباشرة، وتنوعت الأخطاء بين التشتيت أو التمرير غير الصحيح، بجانب فقد الكرة تحت الضغط والتصدي الخاطئ للتسديدات، وكان الهدف الذي مُنى به مرمى «العميد» أتى بعد خطأ مُزدوج، بتمريرة سيئة تحت الضغط العالي للعروبة، ثم مرور الكرة بغرابة من حارس المرمى نحو الشباك!

وارتفع عدد الأخطاء المُباشرة التي أسفرت عن أهداف في دورينا، إلى 117 خطأً منذ انطلاق النُسخة الحالية، وتسببت في اهتزاز الشباك 114 مرة، حيث تزامنت الأخطاء المزدوجة بين المدافع وحارس المرمى في 3 أهداف، بينها هدف الجولة الـ14 في مباراة العروبة والنصر، بجانب الخطأ الُمشترك للاعبي «النمور» أمام دبا الحصن في الجولة العاشرة، وقبلها تكرر الأمر مع دفاع دبا الحصن نفسه في مواجهة عجمان بالجولة الرابعة، وإجمالاً توازي تلك الأخطاء 35% من إجمالي الأهداف التي سُجلت في الدوري.

وعلى صعيد أخطاء الحُراس، فقد تنوعت بين التصدي غير الصحيح لـ24 تسديدة أنتجت أهدافاً للمُنافسين، أغلبها من خارج منطقة الجزاء، بواقع 13 تسديدة، مقابل 11 من داخل المنطقة، وبينها 3 ركلات حُرة مُباشرة، أخفق الحارس في التعامل معها رغم تسديدها نحو زاويته، كما غابت الدقة عن التعامل مع 7 كرات عرضية، واختيار التوقيت الخاطئ للخروج من المرمى في 3 أهداف أخرى، في حين أتى هدفان بأخطاء مُباشرة من الحارس في التمرير والتشتيت، وارتكب الحُراس 8 ركلات جزاء مقابل تسجيل 3 أهداف «ذاتية» في مرماهم.

المدافعون فقدوا 21 كرة في مناطق دفاعية خطيرة جداً، أسفرت عن اهتزاز شباكهم بطريقة مُباشرة، مقابل ارتكاب 27 ركلة جزاء، بينها 8 بسبب لمسات اليد، وتسببت أخطاء التمرير والتشتيت للكرات في استقبال 15 هدفاً، بينما سجلوا في مرماهم عبر «النيران الصديقة» 8 أهداف أخرى.

ولم يفلت أي فريق في دورينا من التعرض لتلك الأخطاء من جانب مدافعيه، لكن النسب تتفاوت بينها في تلك القائمة «السلبية»، التي يتصدرها «السماوي»، الفريق الأكثر معاناة من الأخطاء الفادحة لدفاعه، حيث استقبل بسببها 14 هدفاً، يليه البطائح بـ12 هدفاً، ثم كل من «الزعيم» و«النسور» والعروبة بـ11 هدفاً، بينما على الجانب الآخر تبدو دفاعات «الفرسان» و«الملك» الأكثر صلابة بأقل عدد من الأخطاء المُباشرة، حيث استقبل كل منهما 3 أهداف فقط بسببها، وهو ما يُعد أحد أسباب انفراد «الكبيرين» بصراع القمة من أجل اللقب هذا الموسم.